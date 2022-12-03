Kırmızı et zamma doymadı

Kilosu 290 TL olan kuzu şiş ise bu hafta 314 TL’ye çıktı. Bakan Oğuz, kasapların kilo başına 20 TL kar edecekken, karı 30-40 TL’ye çıkarmaması gerektiğini vurguladı



Marketlerin kasap reyonunda geçtiğimiz hafta 289 TL olan az yağlı dana kıymanın kilosu, bu hafta 325 TL oldu. Kilosu 290 TL olan kuzu şiş ise bu hafta 314 TL’ye çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de açıklamalarda bulundu.

Bazı hayvancılar ve bazı kasapların bilinçli olarak fiyatları yukarıya çektiğini ve haksız kazanç elde ettiğinin altını çizen Oğuz, kasap ve markette bulunan et fiyatlarındaki farka işaret ederek, “Et, kasaptan alınmalı” dedi.

Kasapların kilo başına 20 TL kar edecekken, karı 30-40 TL’ye çıkarmaması gerektiğinin altını çizen Oğuz, her iki birliğin de düzeni sağlayamadığını söyledi.

Kar marjlarının denetlenmesiyle ilgili yasa çıkacağını duyuran Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın marketleri denetleyeceklerini kaydetti.

İthal eti Toprak Ürünleri Kurumu’nun getireceğini ifade eden Oğuz, karkas fiyatın 140 TL olacağını kaydetti. Mezbahaya giren koyun, keçi, tosun ve inekle ilgili mühür vurulacağını ve Veteriner Dairesi’nin denetimlerde bunları göreceğini anlatan Oğuz, “Kasap inek kesmişse fiyatlandırmada ‘inek’ olduğunu yazacak” dedi.

