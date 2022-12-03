banner875
banner885
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
19 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
29 0
 
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
9 0
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
13 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
12 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
17 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
10 0
banner878

Kırmızı et zamma doymadı

banner476

Kilosu 290 TL olan kuzu şiş ise bu hafta 314 TL’ye çıktı. Bakan Oğuz, kasapların kilo başına 20 TL kar edecekken, karı 30-40 TL’ye çıkarmaması gerektiğini vurguladı

banner825
Kırmızı et zamma doymadı

Marketlerin kasap reyonunda geçtiğimiz hafta 289 TL olan az yağlı dana kıymanın kilosu, bu hafta 325 TL oldu. Kilosu 290 TL olan kuzu şiş ise bu hafta 314 TL’ye çıktı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de açıklamalarda bulundu.
Bazı hayvancılar ve bazı kasapların bilinçli olarak fiyatları yukarıya çektiğini ve haksız kazanç elde ettiğinin altını çizen Oğuz, kasap ve markette bulunan et fiyatlarındaki farka işaret ederek, “Et, kasaptan alınmalı” dedi.
Kasapların kilo başına 20 TL kar edecekken, karı 30-40 TL’ye çıkarmaması gerektiğinin altını çizen Oğuz, her iki birliğin de düzeni sağlayamadığını söyledi.
Kar marjlarının denetlenmesiyle ilgili yasa çıkacağını duyuran Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın marketleri denetleyeceklerini kaydetti.
İthal eti Toprak Ürünleri Kurumu’nun getireceğini ifade eden Oğuz, karkas fiyatın 140 TL olacağını kaydetti. Mezbahaya giren koyun, keçi, tosun ve inekle ilgili mühür vurulacağını ve Veteriner Dairesi’nin denetimlerde bunları göreceğini anlatan Oğuz, “Kasap inek kesmişse fiyatlandırmada ‘inek’ olduğunu yazacak” dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.