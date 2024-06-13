Kırmızı: “Amacımız Kaçak İş Gücünü Ve Kaçak İş Yerlerinin Önüne Geçmek”

İEZB, İskele Belediyesi ve KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası İle İş Birliğine Girdi

İskele esnafının, vatandaşa daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermesini, geri dönüşlerin daha yapıcı olmasını öncelikleri arasına koyan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, önemli bir iş birliğine girdi. İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile işbirliğine giren İEZB, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın da desteğini aldı. Mayıs ve Haziran ayında yaklaşık yaklaşık 81 iş yerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 48 iş yerinin evraklarının eksik, 10 iş yerinin ise kapalı olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, bu denetimlerle amaçlarının kaçak iş gücü ve kaçak iş yerlerinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

İEZB, İSKELE BELEDİYESİ ve KT ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI İLE İŞ BİRLİĞİNE GİRDİ

İEZB (İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği), İskele Belediyesi Zabıta Ekipleri ile birlikte İskele esnafına yönelik denetimlerine başladı. KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın da desteğiyle gerçekleşen 81 iş yeri denetiminde 23 iş yerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmazken, 48 iş yerinin evraklarının eksik, 10 iş yerinin ise kapalı olduğu tespit edildi. Denetlemeler neticesinde evrakları eksik iş yerlerine gerekli uyarılar yapılıp evrakların güncellenmesi için süre verildi. Denetimlerde iş yeri sahipleri ve çalışanlar da bilgilendirildi.

İskele Belediyesi sınırlarındaki 81 iş yerini denetleyen ekipler, önümüzdeki günlerde ise Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Erenköy Dipkarpaz belediyesi sınırları içerisindeki tüm işlerini de denetime tabi tutacak.

KIRMIZI: “AMACIMIZ KAÇAK İŞ GÜCÜNÜ VE KAÇAK İŞ YERLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK”

Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, İskele Belediyesi ile yapılan işbirliğinin önemine dikkat çekti, amaçlarının kaçak iş gücünü ve kaçak iş yerlerini engellemek olduğunu söyledi. Kırmızı açıklamasının devamında şunlara yer verdi: “İş yerlerinin denetlenmesi çok önemli. İş yerlerinin yasalar doğrultusunda iş yapmaları ve yasalar çerçevesinde işçi çalıştırması da çok önemli. Sektör ayırt edilmeksizin yapılan denetlemelerde gördük ki, birçok iş yerlerinde sorumlular, iş yeri sahipleri her yıl evrakların yenilenmesi gerektiğini bilmiyor. Bu konularda hem iş yeri sorumluları, hem iş yeri sahipleri bilgilendiriliyor. Bu bize gösteriyor ki tüm oda yönetimlerinin kendilerine bağlı iş yerlerini denetlemeleri ve bilgilendirmeleri önem arz etmektedir. Bu denetimler sayesinde iş yerlerinin daha profesyonel ve yasalara uygun çalışmaları sağlanacaktır. Bizler, İEZB olarak İskele Belediyesi Zabıta Birimi işbirliğinde ve KT Esnaf ve Zanaatkarlar Odası desteğiyle denetlemelerimizi düzenli ve belirli aralıklarla sürdüreceğiz. Denetlemelerdeki en önemli amaçlarımızdan biri de kaça iş gücü ile kaçak iş yerlerini engellemektir.”

KIRMIZI ODA BAŞKANLARINA SESLENDİ

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı açıklamasında tüm oda başkanlarına da seslendi: “Ülkemizin kalkınması için tüm odalara önemli görevler düşmektedir. Buradan tüm Oda başkanları ile yönetim kurullarına sesleniyorum. Kendilerine bağlı tüm işyerlerinin denetleyip ülkemizdeki tüm kaçakları önlemek için göreve davet ediyorum.