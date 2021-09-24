Kirli yakıt belgelendi

Kıb-Tek’e ihalesiz şekilde TPIC’ten alınan yakıtın kirli olduğu, Yeşil Barış Hareketi tarafından laboratuvar sonuçlarıyla belgelendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek), Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Kıb-tek Yönetim Kurulu tarafından doğrudan ve ihalesiz şekilde TPIC’den kirli yakıt alındığı, Yeşil Barış Hareketi tarafından belgelendiBakan Arıklı, son gelen yakıtın temiz olmasını iddia ederken, kirli yakıtla nasıl zehirlendiğimiz Yeşil Barış Hareketi tarafından belgelendi.Yeşil Barış Hareketi’nin Ağustos ayında getirilen yakıttan aldığı numunelerin sonuçları geldi ve Arıklı ve Kıb-tek Yönetim Kurulu’nun TPIC’den aldığı yakıtın kirli yakıt olduğunu laboratuvar sonuçlarıyla belgeledi.Yakıtın kirli olduğu Bakan Arıklı ve Kıb-tek yönetimi tarafından biliniyordu ve kurum Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl de konuyla ilgili mahkemede itirafta bulunarak, “Evet yakıt kirliydi” demişti.Şimdi belgelenen kirli yakıtla ilgili, yasaya göre TPIC’e kesilmesi gereken cezanın ne olacağı ve Bakan Arıklı’nın buna engel olup olmayacağını merak ediliyor.Öte yandan Yeşil Barış Hareketi (YBH), Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve ‘hâlâ kullanılmakta olan yakıtın’ kirliği olduğu, hem santrala, hem çalışanlara ve bölgede yaşayan insanlara, hem de çevreye zarar verdiği görüşünü belirtti.YBH, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıt numunelerini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) gözetiminde, uluslararası tescili bulunan bir laboratuvara gönderdiğini, laboratuvarda yaptırdıkları analizlerin sonuçlandığını ve raporun Kıb-Tek’e ulaştırıldığı açıkladı.YBH, analiz sonuçlarından; “bir süreden beridir Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve hâlâ kullanılmakta olan yakıtın, santrala, çalışanlara, bölge halkına ve çevreye zarar verdiğinin görülebileceğini” savundu.Yeşil Barış Hareketi, “Gelen her yakıt, sürekli olarak aynı tanklarda depolandığından, özelliği her ne olursa olsun, en iyi yakıt da olsa, bu yakıtla karışarak ister istemez uzunca bir süre daha bu etkilere neden olacağı bir gerçektir” açıklamasında bulundu.YBH’nin yazılı açıklamasında, Tekenecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıtın kalitesine, insan sağlığına, çevreye etkisi ile ilgili sorunsalı açıklığa kavuşturmak amacıyla, uluslararası tescili bulunan bir laboratuvara teste göndermek amacıyla Kıb-Tek’ten numune talebinde bulundukları hatırlatıldı.Birçok görüşmelerin ardından, Kıb-Tek Genel Müdürlüğünce taleplerinin uygun bulunduğunun kendilerine 10 Eylül’de bir yazıyla bildirildiği belirtilen açıklamada, “18 Eylül tarihinde KIB-TEK Elektrik santraline Fueloil getiren AGVANİS gemisi üstünden, Akaryakıt Birimi tarafından kabul görmüş uluslararası geçerli akredite kuruluş olan Saybolt KKTC temsilcisi R.L. Egemen Co. Ltd. yetkilisi tarafından alınmış olan numunelerden bize verilen iki şişeden oluşan örnekler KIBTEK gözetiminde ‘SAYBOLT’ firmasına elden teslim edilmiştir” denildi.Laboratuvarda yaptırdıkları analizlerin sonuçlandığı ve raporun KIBTEK’e ulaştırıldığı da kaydedilen açıklamada, “Rapor sonuçlarından da görüleceği gibi, bir süreden beridir Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve ‘hâlâ kullanılmakta olan yakıt’ hem santrala, hem çalışanlara ve bölgede yaşayan insanlara, hem de çevreye zarar vermektedir. Gelen her yakıt, sürekli olarak aynı tanklarda depolandığından, özelliği her ne olursa olsun, en iyi yakıt da olsa, bu yakıtla karışarak ister istemez uzunca bir süre daha bu etkilere neden olacağı bir gerçektir” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Yeşil Barış Hareketi bu konuda da sorumluluk üstlenerek, bu aşama için görevini yerine getirmiştir. Bu noktada gerekli önlemlerin alınması, gereğinin yapılması sorumlulukları yetkililere düşmektedir. Görevimizi şeffaflıkla yerine getirmekten dolayı hiç kimseye bir özür borcumuz da yoktur… Bunu, görevini hakkı ile yapmayan ve asıl halktan özür dilemesi gerekenler düşünmek zorundadır” denildi. YBH ayrıca, “iyi niyetli çalışmalarına rağmen, siyasilerin kendilerini toplumla karşı karşıya getirme çabası içinde oldukları” görüşünü de paylaştı.YBH, Teknecik'teki yakıtın analiz sonuçlarını da paylaştı.