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Kirli sular denize akıtılıyor

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Lapta Sahil Yürüyüş yolunda bir boru aracılığıyla denize kirli sular akıtılıyor

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Kirli sular denize akıtılıyor


Muhammet Gözay isimli vatandaş, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda bir boru aracılığıyla kirli suların denize akıtıldığını fotoğrafladı ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğrafta da görüleceği üzere rengi siyaha yakın olan sıvının borular yoluyla denize akıtılıyor.
Gözay şu paylaşımda bulunup Çevre Dairesi’ni ve Lapta Belediyesi’ni göreve davet etti:
“Sabahleyin Lapta sahil yürüyüş yolundayım. Gördüğüm manzara ve pis koku beni çileden çıkardı.
Evet, gördüğünüz gibi bir borudan kirli su denizin bir başka tarafına boşaltılıyor. Yer ise balıkçı barınağının olduğu yer. Orada bulunan balıkçıya sordum: Bu kirli su niye denize boşaltılıyor? Abi, dalgıç sistemi ile balıkçı barınağının olduğu bölgeyi ficalardan temizlemek için yapıyoruz. Yani bu pis lağım kokusu oymuş diye de eklemiş oldu. Gerçekten de öyle mi yoksa orada yer alan villaların lağım suları denize mi akıyor diye sordum. Abi, onu bilmiyorum dedi.
Evet, ne isterse olsun, akan bu kirli su tekrardan denizin başka yerine boşaltılması hiç doğru değildir. Bu konuda yetkili çevre dairesini ve belediyeyi göreve çağırıyorum.”


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