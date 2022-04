Kinder’de salmonella paniği

8 Avrupa ülkesinde Kinder Surprise ürünlerinde salmonella vakalarının ortaya çıkmasından sonra, gözler Kıbrıs’taki pazara çevrildi. Kuzeydeki tedarikçi firma “Bizimkilerde sorun yok dedi



8 Avrupa ülkesinde Kinder Surprise ürünlerinde salmonella tespit edildi, ürünler toplatıldı… Türkiye’de Belçika’da üretilen ürünlerin toplatıldığı açıklandı, adanın güneyinde de bazı ürünler geri çağrıldı… Kuzeydeki tedarikçi ‘bizimkilerde sorun yok’ dedi…

Ülkeye Kinder Surprise ürünlerini ithal eden Karakuş Gıda Ltd ithal ettikleri hiçbir üründe sorun olmadığını açıkladı.

Ferrero Çikolata Türkiye ise konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı, Belçika’da üretilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan ürünleri toplattıklarını açıkladı.

Toplam sekiz Avrupa ülkesinde salmonella vakalarının ortaya çıkmasından sonra, kinder ürünleri Güney Kıbrıs pazarından da geri çağrıldı.

Kıbrıs devlet televizyonu PIK’e konuşan sağlık hizmetleri başkan yardımcısı İrodotos İrodotou, bu ürünlerden bazılarını satın alan tüketicilere onları tüketmemeleri ve satın aldıkları süpermarkete geri göndermeleri çağrısında bulundu.

KİNDER TÜRKİYE: BELÇİKA’DA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİ TOPLATIYORUZ

Öte yandan Türkiye’de de üretilen Kinder Surprise isimli yumurta şekilli çikolatalarda salmonella şüphesi Avrupa’da panik yarattı. Çok sayıda ürün geri toplatılırken Ferrero Çikolata Türkiye, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir. Kinder Surprise ürünlerinin bazı ülkelerde çıkan Salmonella vakalarıyla olası bağlantısına ilişkin devam eden kalite süreçlerinde yerel otoritelerle iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Her ne kadar yapılan testler ve analizlerde piyasaya sürülen hiçbir Kinder ürününde Salmonella bulunduğuna dair bir bulguya rastlanmasa da tüketici sağlığını birincil önceliğimiz olarak kabul ederek bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede, Belçika fabrikamızda üretilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan ürünlerimizi istemli olarak toplatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye tarafından ithal edilen ürünlerin bahsi geçen durumdan etkilenmediği belirtilerek “Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilip Türkiye’de satışa sunulan Kinder Surprise tekli ve Kinder Surprise 3’lü paket ürünleri Almanya fabrikamızda üretilmektedir, Kinder Surprise Maxi ürünlerimiz ise Belçika fabrikasında üretilmekte olup tavsiye edilen tüketim tarihleri ise yukarıda belirtilen tarihlerin dışındadır. Kinder Mini Egg, Kinder Egg Hunt Kit ve Kinder Schokobons ürünleri ise Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilmemektedir. Dolayısıyla, Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürünümüzün bahsi geçen durumdan etkilenmediğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi

KARAKUŞ GIDA: ÜRÜNLERDE SIKINTI YOK

KKTC’ye Kinder Surprise ürünlerini ithal eden Karakuş Gıda Ltd ise ithal ettikleri hiçbir kinder ürününde sorun olmadığını açıkladı.

Yazılı açıklama şöyle:

“İngiltere’deki Kinder Surprise ürünlerinin toplatılmasına ilişkin çıkan haberler hakkında bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Ferrero Çikolata Türkiye tarafından yani Kıbrıs'ta Karakuş Gıda Ltd tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir.

Kinder Surprise ürünlerinin bazı ülkelerde çıkan Salmonella vakalarıyla olası bağlantısına ilişkin devam eden kalite süreçlerinde yerel otoritelerle iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Her ne kadar yapılan testler ve analizlerde piyasaya sürülen hiçbir Kinder ürününde Salmonella bulunduğuna dair bir bulguya rastlanmasa da tüketici sağlığını birincil önceliğimiz olarak kabul ederek bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede, Ferrero Belçika fabrikasında üretilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan ürünlerimizi istemli olarak toplatıyoruz.

Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilip Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs'ta satışa sunulan Kinder Surprise tekli ve Kinder Surprise 3’lü paket ürünleri Ferrero Almanya fabrikasında üretilmektedir, Kinder Surprise Maxi ürünlerimiz ise Belçika fabrikasında üretilmekte olup tavsiye edilen tüketim tarihleri ise yukarıda belirtilen tarihlerin dışındadır. Kinder Mini Egg, Kinder Egg Hunt Kit ve Kinder Schokobons ürünleri ise Ferrero Çikolata Türkiye ve Karakuş Gıda Ltd tarafından ithal edilmemektedir.

Dolayısıyla, Karakuş Gıda Ltd tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürünümüzün bahsi geçen durumdan etkilenmediğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”