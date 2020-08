"Kimseyle görüşmedim, hiçbir belirti yok”

Türkiye’de yaptırdığı PCR testi negatif çıkmasına rağmen Kıbrıs’a gelişinde Ercan’da yapılan testi pozitif çıkan Sencan Köymen Erbaş, "Kimse korkmasın,paniğe kapılmasın. Kimseyle en ufak bir temasım vs olmamıştır" dedi





Türkiye’de yaptırdığı PCR testi negatif çıkmasına rağmen Kıbrıs’a gelişinde Ercan’da yapılan testi pozitif çıkan Sencan Köymen Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı

Test sonucunu bekleyene kadar evde kendini izole ettiği bilgisini veren Erbaş, bu süre zarfında kimseyle görüşmediğini emniyet amaçlı anne, babası ve kardeşinin de gözetim altına alındığını kaydetti.

Erbaş’ın açıklaması şöyle:

“ Değerli ailem,arkadaşlarım

Görülen lüzum üzerine bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duydum.

Geçtiğimiz gün Türkiye'den havayolu ile geldim.Türkiye'de yapılan testim NEGATİF çıktı.Kıbrıs'a geldiğimde havaalanında da tekrardan test yapıldı.Bu testin sonucunu öğrenene kadar kendimi evde karantinaya aldım ve kimseyle temas etmedim.Kimseyle görüşmedim,hatta evden dışarıya bile adımımı atmadım.

Dün (önceki gün) beni arayıp Ercan Havaalanında yapılan test sonucumun pozitif çıktığını söylediler ve bu sebeple beni alıp hastaneye gerekli tetkiklerin yapılması için götürdüler.

Burada yapılan tomografi ve röntgen sonuçlarım gayet temiz çıktı ve virus vucudumda hiçbir semptom göstermedi.Şu an sağlığımla alakalı hiçbir sorun yok çok şükür.

Emniyet amaçlı olarak annem,babam ve kardeşimi de gözetim altında tutuyorlar.

Hakkımızda çıkan türlü dedikodulara (Kına gecesine katıldılar,mangal yapıp kutlama yaptılar vs) bir açıklık getirmek adına ve kamuoyunu rahatlatmak amacıyla bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum.

Kimse korkmasın,paniğe kapılmasın. Kimseyle en ufak bir temasım vs olmamıştır.

Arayan,soran,yanımızda olan tüm aile ve dostlarımıza teşekkür ederim.Hepinize sağlık dolu günler dilerim.”