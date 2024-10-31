Alkollü mama skandalının ardından küvezde tedavi gören 6 bebeğin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor. İkizlerden birini evinde bırakan anne, diğer ikizini de hastane önünde bekliyor Bebeklerden Demir Özdemir’in annesi “Daha 40’ım çıkmadı. Sütüm kesildi. Beslemem gereken ikiz bebek var. Diğeri evde ama onun yanına gidemiyorum. Zira bu bebeğimin başında olmadığım 2 gün başına gelenlerden dolayı vicdan azabından ölüyorum.” ifadelerini kullandı ve “İnsanlar susuyor, susturuluyor. Kimse susmasın, halkımız susmasın” çağrısı yaptı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi yenidoğan servisinin yoğun bakım bölümündeki bir hemşire, bebeklerin mamalarını su yerine saf alkolle karıştırarak hazırlamış, 7 bebekten biri hayatını kaybetmiş, 6'sı ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Pazar günü ortaya çıkan bu skandalın ardından küvezde tedavi gören 6 bebeğin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor.

Annelere sadece üç saatte bir bebeklerini görmesine izin veriliyor. Bunun dışındaki saatlerde aileler hastane içine alınmıyor.

Alkollü mama kurbanı olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebeklerden biri de Demir Özdemir’in annesi…

Söz konusu anne, hastane önünde bir karavanda kalıyor.

37 gün önce ikiz bebek dünyaya getiren annenin bir bebeği taburcu olurken diğer bebeği ise birkaç gün küvezde kaldıktan sonra taburcu olacaktı. Ancak mama skandalından sonra bu hayaller bir anda kabusa dönüştü.

Söz konusu anne, ikiz doğurduğunu ve 37 günlük olduklarını belirterek diğer bebeği geçtiğimiz hafta pazartesi Yeni Doğan Ünitesi’nden taburcu ederek eve götürdüklerini kaydetti.

İkizlerden oğlunun yaklaşık 30 gündür hastanede olduğunu söyleyen anne “Biz pazartesi veya Çarşamba günü oğlumuzu taburcu etmeyi beklerken bu olay yaşandı. Burada kimse yok, ancak herkesin sesini çıkarmasını istiyorum. Bu yaşananların sorumlusu kimse ortaya çıkarılsın istiyorum. Sadece hemşireler değil, tüm ihmali olanlar ortaya çıkarılsın istiyorum. Örneğin devlet eczanesi, gerekirse başhemşire, başhekim veya bakan kimse sorumlusu.” diye tepki gösterdi.

Günlerdir hastane önünde olduğunu söyleyen anne diğer bebeğine ise evde ailesinin baktığını belirtti.

Anne “Daha 40’ım çıkmadı. Sütüm kesildi. Beslemem gereken ikiz bebek var. Diğeri evde ama onun yanına gidemiyorum. Zira bu bebeğimin başında olmadığım 2 gün başına gelenlerden dolayı vicdan azabından ölüyorum.” diye konuştu.

Kamuoyuna yalan yanlış bilgiler aktarıldığını da belirten anne şöyle dedi:

“Polisin gizlilik için susun bilgi vermeyin haberleri yalandır. Kesinlikle yalandır. Ben bizzat polisten bilgi aldım. Onlara ‘Siz mi ailelere bilgi verilmemesini söylediniz’ diye sordum. Ancak polis kesinlikle kendilerinin Hastane yönetimine karışamayacaklarını bana söyledi. Kesinlikle bu olayın üstü kapatılacaktı.”

Söyleyecek çok şeyi olduğunu ancak sağlıklı düşünemediğini ifade eden anne, 6 çocuğun ailelerinden sadece kendilerinin burada olduğunu diğer ailelerin olmadığını bu çocukların ailelerinin çoğunun da yabancı olduğu için sesini çıkaramadığını iddia etti.

Anne “İnsanlar susuyor, susturuluyor. Kimse susmasın, aileler susmasın, halkımız da susmasın. Biz küçücük bir ülkeyiz. Birbirimize destek olmak zorundayız. Her kim ise suçlu cezasını çeksin istiyorum ben. Ben herkesi yarın (bugün) mahkemeye bekliyorum. Bize destek olun…” şeklinde konuştu.