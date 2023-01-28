“Kimse ‘geleceğim garanti’ demesin”

Ekonomist Derviş Kemal Deniz. “Ekonomik olarak zayıflayan halk kitleleri bir süre hak arayışına gittikten sonra sesini kesecek ve daha sonra çocuklarının geleceği için de daha güvenli bir ülkeye göçü düşünecektir”

Ekonomi ve Turizm eski Bakanı Ekonomist Derviş Kemal Deniz, ülkedeki ekonomik sorunlara dikkat çektiği açıklamasında, kimsenin gelir farkının bireyler arasında artmasının bu ülkede sosyal patlama yaratabileceğini düşünmemesi gerektiğini çünkü ülkede öyle bir ortam olmadığını savundu. “Ekonomik olarak zayıflayan halk kitleleri bir süre hak arayışına gittikten sonra sesini kesecek ve daha sonra çocuklarının geleceği için de daha güvenli bir ülkeye göçü düşünecektir” diyen Deniz, “Bunu yapamayacak KKTC vatandaşlarının olduğunu da düşündüğümüzde durum çok iç açıcı değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi ve Turizm eski Bakanı Ekonomist Derviş Kemal Deniz’in açıklaması şu şekilde:

“Bir yerden bir yere giderken hele de kafanız meşgulse yolda gördüklerinize ve çevreye çok kafayı takmaz dikkatinizi vermezsiniz.

Biraz dikkatle etrafa bakmaya başladığınızda şehirler arası yolların kenarında atılı duran malzemeler, asfalt kalitesi azalmış yollar ve en önemlisi arabaların egzozlarından çıkan ve boğazınızı yakan yakıt dumanlarını fark edersiniz.

Bu durumu ülkede daimî kalan bizler dışında biri gözlemlese her halde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu ile ilgili bir ön yargıya varacaktır.

Ülkede devletin görevlerini tam olarak yerine getiremediği, devletten daha güçlü kişi veya grupların oluştuğu, oluşan grupların etrafa verdikleri güç mesajlarına karşı ezilmek istemeyenlerin daha fazla gösterişe kaydığı bir ortamın yarattığı da demokratik yaşamın devamlılığı için çok büyük tehdit unsuru taşıdığını da görmek gerekir.

Kimse gelir farkının bireyler arasında artmasının burada sosyal patlama yaratabileceğini düşünmesin.

Ekonomik olarak zayıflayan halk kitleleri bir süre hak arayışına gittikten sonra sesini kesecek ve daha sonra çocuklarının geleceği için de daha güvenli bir ülkeye göçü düşünecektir.

Bu da göç edebilenler için geçerlidir. Bunu yapamayacak KKTC vatandaşlarının olduğunu da düşündüğümüzde durum çok iç açıcı değildir.

Kimse ben zaten iyi kazanıyorum geleceğim de garanti demesin.

Demokrasinin hırpalandığı bir ortamın gelişmesi kazananı da kazanmayanı da tehdit eder.

Bu nedenle hakkıyla kazananın kazanmaya devam ettiği, mağdur olanın ekonomik durumunu düzelttiği bir ortam, demokrasinin devamına ve halkın refahına önemli katkı yapar unutmayalım.

Her yönüyle refah bir ülkede yaşamak hepimizi mutlu eder.”

