CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “CTP’nin hamlelerine devam edeceğini ve geri adım atmayacağını belirterek, "Bu seçimin yenilenmesi gerekiyor. Kimse bizi UBP’nin oyununa ortak etmeye kalkmasın" diye konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, erken seçimi "külfet" olarak nitelendirenler olduğunu söyleyerek, "Demokrasinin külfeti olmaz" dedi.

Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı.

Erken seçim çağrısını yineleyen Akansoy, CTP’nin erken seçim tarihini 15 Aralık olarak belirlediğini dile getirdi.

Hükümetin mevcut yapısıyla halka hizmet edemediğini ve UBP’nin iç sorunlarını çözmesi gerektiğini savunan Akansoy, "UBP, kendi içindeki problemi çözemezse bu ülkeyi yönetemiyor demektir. Eğitim, sağlık her yer dökülüyor" dedi. CTP’nin erken seçim istemini tekrarlayan Akansoy, halkın iradesinin ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti.

Akansoy, bazı kesimlerin demokrasiyi külfet olarak gördüğünü savunarak, “Demokrasinin külfeti olmaz, asıl olan demokrasidir ve halkın önünü açmaktır" dedi.

Ülkedeki ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşandığını, gençlerin göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Akansoy, hükümetin mevcut yapısıyla ülkeyi ileriye taşıyamayacağını savundu.

Başkanlık sistemi tartışmalarını “doğru bulmadığını” söyleyen Akansoy, "Sistem değişikliği bize hiçbir şey kazandırmaz." dedi.

Akansoy, CTP’nin hamlelerine devam edeceğini ve geri adım atmayacağını belirterek, "Bu seçimin yenilenmesi gerekiyor. Kimse bizi UBP’nin oyununa ortak etmeye kalkmasın" diye konuştu.

Akansoy, UBP’nin erken seçim tarihi konusunda anlaşması durumunda, geçici bir Meclis Başkanı seçilmesi noktasında uzlaşı sağlayabileceklerini söyledi.

"KIBRIS SORUNU BM ZEMİNİNDE ÇÖZÜLMELİ"

Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmede bulunan Akansoy, BM parametrelerinden uzaklaşmanın doğru olmadığını söyledi.

Kıbrıs’ın uluslararası kabuller dikkate alınarak bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çeşitli tezler ortaya koyduğunu ancak söz konusu tezlerin geçerlilik ve hayat bulmadığını iddia etti.

Akansoy, “Geçiş kapılarının açılması konusu gibi konuların konuşulması önemlidir. Yeni bir cumhurbaşkanının seçilmesi, süreci güçlü kılar ve daha sağlam temellere oturtur. Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı konusunu adım adım ileriye götüreceğiz. Bu da sadece CTP’nin konusu değildir” ifadelerini kullandı.

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