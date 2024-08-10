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“Kimse bana uyuşturucu ile mücadele ediyoruz demesin”

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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı “Ülkemizde alkole ve uyuşturucuya gösterilen müsemma başka ülkede var mı?” diye sordu

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“Kimse bana uyuşturucu ile mücadele ediyoruz demesin”
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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, ülkemizdeki uyuşturucu sorununu ele aldı “Ülkemizde alkole ve uyuşturucuya gösterilen müsemma başka ülkede var mı” diye sorguladı.

Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda konuşan Avcı, kendisinin 2006 yılında Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’na sürücülere uyuşturucu testi yapılması yönünde öneri yaptığını anlattı.

O dönemde bu yönde bir çalışma yapıldığını kaydeden Avcı, söz konusu uyuşturucu kontrollerinin arkasının gelmediğinden yakındı. 2014 yılında bu yönde bir adım atıldığını belirten Avcı “Yetkililerin uyuşturucu ölçüm aletlerini almama nedeni para değil. Biz sürücülere uyuşturucu testi yapılmasına önem veriyoruz çünkü caydırıcı olur. Bizim amacımız uyuşturucu alanların araç sürmesinin önüne geçmek. Bu testler yapılmadığı sürece kimse bana uyuşturucu ile mücadele ediyoruz demesin” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullanımının lise çağına kadar düştüğünü kaydeden Avcı “Kısa sürede geniş kapsamlı bir komite kurularak bu konu ele alınmalı” dedi.

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