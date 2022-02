"Kimse anasının karnından bakan olarak doğmaz"

Başbakan Sucuoğlu, kabineye gelen yorumlarla ilgili “Yeni gelenler ilk önce Meclisin tozunu yutacak. Önümüzdeki dönemlerde değişiklik olabilir. Hiç kimse annesinin karnından bakan olarak doğmaz” dedi



Başbakan Faiz Sucuoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, seçim sürecinin öncesinde yaşanan zorluklara işaret ederek, “Bir partinin yaşayabileceği her türlü olumsuzluğu yaşadık. Bu bir mucizedir... Böyle bir ortamda, ana muhalefetin bu kadar eleştirdiği bir ortamda 6 milletvekille fark atmak, küçümsenebilecek bir şey değil” dedi.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi’yle (CTP) çok samimi bir şekilde görüştüklerini söyleyen Sucuoğlu, “Geçmişi bırakalım, temiz bir sayfa açalım, güçlü bir gövde gösterisiyle, Meclisin yüzde 90 ile girelim, birbirimizden güç alarak, hızlı bir şekilde yapılması gerekenleri yapalım dedik ama onlar dış politikayı bırakıp, iç politikaya dönemediler” ifadelerini kullandı.

İhtiyacın Kıbrıs konusu ve ilkeler olmadığına da vurgu yapan Sucuoğlu, “Gelin el ele verelim, Kıbrıs konusunu unutalım. Eğer Kıbrıs konusu gündem olursa oturur konuşuruz. Bu halkın, büyük güçlü bir koalisyona ihtiyacı vardı” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi’nin (HP) ikili koalisyon hükümetinde ısrar ettiğini de hatırlatan Sucuoğlu, “27’ye sıcak bakmadık çünkü insanoğlu başımıza her şey gelebilir. 27 hep kritik olmuştur” ifadelerini kullandı.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin son kurşun olduğunu ifade eden Sucuoğlu, Meclisteki aritmetiğe işaret etti, “Demokraside çareler tükenmez” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kabinesine gelen yorumları da değerlendirerek, şunları söyledi:

“Yeni gelenler ilk önce Meclisin tozunu yutacak. Ben Parti Meclisi’nde de söyledim öncellikle komite ve Mecliste aktif olacaksınız. Belli bir süre sonra sizi kabineye koyacağız. 3 tane kadın milletvekilimiz var, İzlem Gürçağ Altuğra’nın istediği Meclis Başkanlığıdır. Meclis Başkanlığı için bir yarış olacaktır. Demokrasi gereği her zaman olur...”

Kritik bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bu kabine Faiz Sucuoğlu kabinesidir. Sevabıyla, günahıyla sorumlusu benim. UBP bacağında önümüzdeki dönemlerde değişiklik olabilir. Ben PM’de de söyledim. Hiç kimse annesinin karnından bakan olarak doğmaz. Bizim olmazsa olmazımız; başarıdır, otoritedir, disiplindir ve halkın memnuniyetidir. Şikayeti yoğunlaşan bakanlıklarda gereği yapılacak. Bu kriterlerde yürüyeceğiz. Zaafiyet olursa gereğini yapacağız.”