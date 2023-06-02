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“Kimliksizler Derneği” 17 Haziran’da Güney Kıbrıs Parlamentosu’na Yürüyüş Düzenliyor

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“Kimliksizler Derneği” 17 Haziran’da Güney Kıbrıs Parlamentosu’na Yürüyüş Düzenliyor
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Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarının ve eşlerinin de vatandaşlık hakkı olduğunu savunan ve “Kimliksizler Derneği” adı altında örgütlenenler, 17 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Ledra Palace’ta toplanacak ve Güney Kıbrıs’a geçerek Meclis’e yürüyecek.
Dava süreçlerini ilerletmesinin yanı sıra, çeşitli eylemlerle sesini duyurmaya çalışan dernek üyeleri  yasal prosedürlere uyularak gerçekleşecek olan eylem için polise de bildirimi yapılacağı ve her türlü güvenlik önlemi alınacağını bildirdi. Yazılı açıklamada eylemin 19 Kasım 2022’de Rum İçişleri Bakanlığı önüne yüründüğü gibi demokratik ve barışçıl bir eylem olacağı belirtildi. 
 
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