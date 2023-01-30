Kimlik, yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına da zam

Bakanlar Kurulu, gelir bütçesinde yer alan harçlara zam yaptı. İlk kez kimlik kartı alanlar 275 TL öderken, artık 302 TL ödeyecek. Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartlarından 270 TL harç ücreti ödenecek



İlk kez kimlik kartı alanlar 275 TL öderken, artık 302 TL ödeyecek.

11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 23 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 302 TL harç ücreti ödenecek.

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartlarından 270 TL harç ücreti ödenecek.

(Evlenme, Ayrılma, Soyadı alma, Adres değiştirme, Yaş ilerlemesi nedeniyle fotoğraf değiştirme, Meslek değişikliği ve cinsiyet durumlarında)

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 270 TL, ikinci 400 TL ve üçüncü de ise 700 TL harç ücreti ödenecek.

Kimlik kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda ise 112 TL harç ücreti ödenecek.

Kayıp kimlik kartlarını için ilk defada çıkartma için, 547 TL, ikinci 845 TL, üçüncü de bin 115 TL ve dördüncü kaybetmede bin 385 TL harç ücreti ödenecek. Yeni zamlı fiyatların 27 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.

PASAPORT

KKTC Pasaport Harçlarına zam geldi.

2023 Pasaport Ücretleri:

5 yıl geçerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 890 TL

2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 657 TL

1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 420 TL

Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil ) 1,780 TL

2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 1,315 TL

1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 865 TL

Ayrıca seyahat belgesi 100 TL’ye yükseldi.



“KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 2.125 TL’den 2,340 TL’ye yükseltildi.

KKTC ikamet harcı ise1,585 TL’den 1,750 TL’ye yükseltildi.

Pasaport için (beş yıllık normal cilt), teslim harcı, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve

“Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica ve yahut tavsiyede bulunmak”ın harcı ise 275 TL’den 302 TL’ye çıktı.

“İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 275 TL’den 302 TL’ye yükseldi.

“

Devlete ödenen harçlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da zamlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla zamlı vergiler 27 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi.İlk kez kimlik kartı alanlar 275 TL öderken, artık 302 TL ödeyecek.11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 23 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 302 TL harç ücreti ödenecek.Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartlarından 270 TL harç ücreti ödenecek.(Evlenme, Ayrılma, Soyadı alma, Adres değiştirme, Yaş ilerlemesi nedeniyle fotoğraf değiştirme, Meslek değişikliği ve cinsiyet durumlarında)Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 270 TL, ikinci 400 TL ve üçüncü de ise 700 TL harç ücreti ödenecek.Kimlik kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda ise 112 TL harç ücreti ödenecek.Kayıp kimlik kartlarını için ilk defada çıkartma için, 547 TL, ikinci 845 TL, üçüncü de bin 115 TL ve dördüncü kaybetmede bin 385 TL harç ücreti ödenecek. Yeni zamlı fiyatların 27 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.PASAPORTKKTC Pasaport Harçlarına zam geldi.2023 Pasaport Ücretleri:5 yıl geçerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 890 TL2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 657 TL1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 420 TLKayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil ) 1,780 TL2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 1,315 TL1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 865 TLAyrıca seyahat belgesi 100 TL’ye yükseldi. KKTC Bakanlar Kurulu, “Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü” üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara zam yapıldı.“KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 2.125 TL’den 2,340 TL’ye yükseltildi.KKTC ikamet harcı ise1,585 TL’den 1,750 TL’ye yükseltildi.Pasaport için (beş yıllık normal cilt), teslim harcı, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesi (Lasse-Passe) için “pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’nde öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır” deniliyor.“Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica ve yahut tavsiyede bulunmak”ın harcı ise 275 TL’den 302 TL’ye çıktı.“İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 275 TL’den 302 TL’ye yükseldi. Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi” 530 TL’den 585 TL’ye; “pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme” 530 TL’den 585 TL’ye yükseldi.