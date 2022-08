UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, belediyelerle ilgili yasa konusunda "Kim ne isterse söylesin ben mutluyum" dedi





UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, tartışmalı geçen Meclis Genel Kurulu toplantısının sonunda "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"nın oy çokluğuyla kabul edilmesi hakkında açıklama yaptı.

Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması şöyle:

Uzun ve sancılı bir süreç oldu.

Her reform kendi içinde sancılı ve zordur ancak yerel yönetimler reformu toplumun tüm kesimlerini etkilediği için diğer reformlara göre çok daha zordur.

Özellikle bizim ülkemizde " Reform " denilince herkes " Tabi ki yapalım, hatta AB standartları olsun, Dünya Bankası verilerini dikkate alalım, Dünyadaki reform örneklerini inceleyelim vb. " olsun der.

Her ne hikmetse reform veya reform niteliği taşıyan yasa tasarısı önerileri meclise sevk edildiğinde herkes köşe kapmaca oynar! Siyaset devreye girer, çıkar menfaatler devreye girer, hesaplaşmalar devreye girer, mevcut durumun devamını savunanlar devreye girer ( statükocular ) yani özetle girer de girer... Herkes bir şekilde sürece dahil olarak çıkar ve menfaatlerine göre pozisyon alır. Olan da maalesef halkımıza olur. Bunları neden yazıyorum çünkü iliklerime kadar hissettim. Bugün kim ne isterse söylesin ben MUTLUYUM.

Süreç içerisinde Geçici ve Özel Komite Başkanlığı yaparak Komite üyelerimizle birlikte yerel yönetimler reformu sürecine çok ciddi katkı koyduk. Daha sonra İdari komitenin bir üyesi olarak belediye başkanlığı döneminde görevdeyken edindiğim tecrübelerimi komiteye aktararak yasama görevimi laiki ile yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Yerel yönetimler müdürlüğü ve bakanlık personelleri sürece çok ciddi katkı koydular. Onlara yürekten teşekkür etmek isterim.

Meclis çalışanlarına ve sürece katkı koyan diğer tüm arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim.

İdari Komite Başkanı Özdemir Berova'ya ayrıca teşekkür etmek isterim çünkü bu süreçte bizlere tecrübeleri ile yol gösterdi ve her zaman öğretici oldu.

Özetle sevgili vatandaşlarım, her reform sancılı ve zordur. Reform yapılan ülkelere bakın ya gelişmiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkelerdir. Reform yapılamayan ülkeleri lütfen inceleyin, göreceksiniz mevcut durum ısrarı, yolsuzluk ya da siyasi yozlaşma vardır.

Tüm bu anlattıklarım ile birlikte Belediyelerimizin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısını meclisten dün başlayan görüşmelerle bugün tamamladık.

Yasa ile belirlenen 18 belediye halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.