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Kim doğru söylüyor?

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KIB-TEK Genel Müdür Vekilli Kamil Direl, yakıtın bitmek üzere olduğunu söylerken, Başbakan Üstel ise yakıt sıkıntısı bulunmadığını belirtti

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Kim doğru söylüyor?
 
KIB-TEK Genel Müdür Vekilli Kamil Direl, ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili sabah saatlerinde BRT’ye açıklamada Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt sıkıntısı yaşandığını, yakıtın hemen hemen bitmek üzere olduğunu kaydetti.
Başbakan Ünal Üstel ise akşamüzeri yaptığı açıklamada Teknecik’te yakıt sıkıntısı bulunmadığını söyledi.
Bu iki açıklama karşısında vatandaş da şaşkına döndü.
Kimin doğru söylediği ülke genelinde tartışma konusu oldu.
 
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