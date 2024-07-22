Kilitkaya yasta

Gönyeli’de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Emre Mustafa Tolgay, Kilitkaya köyünde toprağa verildi

Gönyeli’de Cumartesi günü meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Emre Mustafa Tolgay dün Kilitkaya köyünde toprağa verildi.

Tolgay’ın beklenmedik ölümü ailesi, sevenleri ve Kilitkaya köyünü yasa boyarken talihsiz genç Emre Mustafa Tolgay dün ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Cumartesi sabaha yakın saat 02.00 sıralarında, 30 yaşındaki Emre Mustafa Tolgay yönetimindeki KF 629 plakalı motosiklet ile güney doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Hilal Sokak yol kavşağına yaklaştığında, yolun solunda bulunan kaldırım ile kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra, yol içerisine savruldu.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Tolgay, kaza mahallinde yaşamını yitirdi.

