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Kılıçarslan'da kazı çalışmasında toprak kayması sonucu bir kişi yaralandı

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Kılıçarslan köyünde, su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında, toprak kayması sonucu ayakları toprak altında kalan bir işçi, yaralandı.

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Kılıçarslan'da kazı çalışmasında toprak kayması sonucu bir kişi yaralandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 11.45’te meydana geldi.
Su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında, kazılan çukur içinde çalışan 22 yaşındaki Hridoy Chandra Paul’un, üzerine toprak kayması sonucu ayakları toprak altında kaldı.
İhbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler tarafından kurtarılan Paul, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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