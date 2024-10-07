KİEF ilk toplantısını yaptı, Genel Başkan Bengihan oldu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN) kurucu üyesi olduğu Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ilk toplantısını yaptı. Federasyon Genel Başkanı Güven Bengihan oldu.

Bengihan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Federasyon Tüzüğü uyarınca İlk İcra Kurulu toplantısının yapıldığı, KİEF İcra Kurulu üyeleri ve görev dağılımının belirlendiği kaydedildi.

Görev dağılımı şöyle:

“Genel Başkan: Güven Bengihan, As Başkan: Mehmetali Güröz, Genel Sekreter: Rifat Tuğsal,Mali İşler Sorumlusu: Serman Yiğit, Dışilişkiler Sorumlusu: Mehmet Oytam, Basın, Yayın ve Propaganda Sorumlusu: Şaziye Şaban, Toplu Sözleşmeler ve Hukuk İşleri Sorumlusu: Emete Taşkan, Örgütlenme, Grev, Eylem Koordinasyon Sorumlusu: Çağın Oytaç, İcra Kurulu Üyeleri: Ülfet Kral, Gökhan Tozan, Muzaffer Sevim, Onay Hacıküçük, Ahmet Kocayiğit, Hüda Avşaroğlu.”

