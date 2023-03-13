Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)
13 Mart 2023 Pazartesi günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 11:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında Esentepe Peyak Evleri ve Esentepe köy girişine elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.