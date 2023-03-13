Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

13 Mart 2023 Pazartesi günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 11:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında Esentepe Peyak Evleri ve Esentepe köy girişine elektrik verilemeyecektir.