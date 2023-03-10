Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

10 Mart 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında Tatlısu Sahil Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir.