Kıbtek Planlı Elektirik Kesinti

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

6 Mart 2023 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Yeni Erenköy batı kısmına elektrik verilemeyecektir.