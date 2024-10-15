Kıbrıs’ta Keşfedilen Yeni Türlere "Lefkoşa" ve "Denktaş" İsimleri Verildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Kıbrıs’ta yaptığı araştırmalar sonucunda keşfettiği iki yeni omurgasız hayvana anlamlı isimler verdi. Külköylüoğlu, keşfedilen türlerden birine Kıbrıs Türk toplumunun lideri Rauf Denktaş’ın adını, diğerine ise başkent Lefkoşa’nın ismini verdi.



2022 yılında yüksek lisans öğrencisi Ahmet Özdilek’in tezi kapsamında arazi çalışması yapmak için Kıbrıs’a gelen Külköylüoğlu, burada 80 farklı su kaynağından topladığı örnekler üzerinde yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda, iki yeni ostrakod (mikroskobik kabuklu sucul omurgasız) türü keşfetti. Bu türler, bilim literatürüne "Eucypris lefkosaensis" ve "Eucypris denktasi" olarak kaydedildi.



Bu önemli keşif, uluslararası alanda hayvan sınıflandırmaları üzerine yayın yapan saygın bilimsel dergi “Zootaxa”da yayımlandı. Külköylüoğlu, Kıbrıs’ta yaptığı saha araştırmalarında topladığı verileri bilimsel yöntemlerle incelediklerini belirterek, “Bu iki yeni türü Lefkoşa’da bulduk. En dikkat çekici özellikleri kabuk yapılarındaki ince farklar. Boyutları ise oldukça küçük, sadece 0,6-0,7 milimetre civarında. Özel iğnelerle kabuklarını ayırıyor, yumuşak yapıları laktofenol solüsyonunda inceliyoruz ve teşhis işlemini tamamlıyoruz” dedi.



Bu keşif, Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğine katkı sağlamanın yanı sıra, Denktaş’ın anısını yaşatmak ve Lefkoşa’nın adını bilim dünyasında ölümsüzleştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.