banner583
banner590
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
11 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
30 0
 
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
14 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
27 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
75 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
32 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
30 0
banner529
banner570

Kıbrıslı Türk’ün başvurusuna ret

banner476

Kıbrıslı bir Türk’ün Baf Havaalanı’nın bir kısmını da içerisine alan ve Rum yönetimi tarafından istimlak edilen arazisi konusunda, Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi

Kıbrıslı Türk’ün başvurusuna ret
banner601

Kıbrıslı bir Türk’ün Baf’ta bulunan ve Baf Havaalanı arazisini de içeren taşınmaz malını konusunda Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, Kıbrıslı Türk’ün ilk önce Rum İçişleri Bakanlığı’na başvurmadığı gerekçesiyle reddedildi.
Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıslı bir Türk’ün Baf Havaalanı’nın bir kısmını da içerisine alan ve 1994 yılında Rum yönetimi tarafından istimlak edilen arazisi konusunda, Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun reddedildiğini yazdılar.
Gazete, Kıbrıslı Türk’ün insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle önce birinci hukuk mahkemesine başvuru yaptığını ve mahkemenin, Kıbrıslı Türk’ün ilk olarak Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları Vasisi olan Rum İçişleri Bakanı’na başvurması gerektiği kararını verdiğini belirtirken, davayı yüksek mahkemeye taşıyan Kıbrıslı Türk’ün burada da aynı yanıtı aldığını aktardı.
Habere göre, Baf’taki arazisinin 13 bin 824 metrekaresi Baf Havaalanı için kullanılan Kıbrıslı Türk’ün başvurusu, insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle ilk olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapmadığı için reddedilirken, Kıbrıslı Türk’ün taleplerini ilk olarak Rum İçişleri Bakanlığı’na sunmasının ardından yine dava açabileceği vurgulandı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.