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KIBRISLI TÜRKLERİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE ORTAK ÜYELİK KAMPANYASI KAPSAMINDA YAPILAN MUHTARLAR TOPLANTILARI GÜZELYURT’TA DEVAM ETTİ

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Kıbrıslı Türklerin, Dünya Sağlık Örgütüne Ortak Üyelik Kampanyası kapsamında yapılan muhtarlar toplantıları, Lefkoşa’dan sonra Güzelyurt’ta devam etti.

KIBRISLI TÜRKLERİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE ORTAK ÜYELİK KAMPANYASI KAPSAMINDA YAPILAN MUHTARLAR TOPLANTILARI GÜZELYURT’TA DEVAM ETTİ
18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:49

Uluslararası Bilim Diplomasisi İnisiyatifi’nden verilen bilgiye göre, toplantıya Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Aygül Benekli, Güneşköy Muhtarı ve Güzelyurt Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darvaz, Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası Başkanı Fikret Geniş, Yukarı Bostancı Köyü Muhtarı Cemal Yabaner, Mevlevi Köyü Muhtarı İsmail Ayyıldız, Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü, Gayret Köy Muhtarı Talip Keskiner,  Zümrüt Köy Muhtarı Erhan Celaller, Aşağı Bostancı Mahallesi Muhtarı Fırat Arkın katılarak, Dünya Sağlık Örgütüne Üyelik Kampanyası için bölgelerinde yapacakları imza çalışması konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıya katılan bölge muhtarları sorunları ve pandemi sonucu oluşan mevcut durum saptamaları hakkında konuşmalar yaparak kampanyanın önemini halka yaymak ve imza toplamak için start verdi. 

Kıbrıslı Türklerin en büyük bariyerinin zihinlerinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Hasgüler,  Dünya Sağlık Örgütüne ortak üye olma yolunun açık olduğunu ve en büyük desteğin de yine halktan geldiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütüne Ortak Üyelik İmza Kampanyası kapsamında yapılan muhtarlar toplantıları önümüzdeki hafta sırasıyla Mağusa,  İskele ve Bafra bölgelerinde devam edecek.

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