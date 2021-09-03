“Kıbrıslı Türklere ırkçı muamele yapılıyor”

Dubai’de doğup büyüyen Kıbrıslı Türk Gülnaz Nejmi, Kuzey’de PCR testini yaptırdığını ancak Emirates’te görevli kişinin PCR testinin Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekçesiyle belgeyi kabul etmediğini anlattı







Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, geçtiğimiz günlerde Larnaka Havaalanı’nda ‘keyfi olarak’ Kıbrıslı Türklerin uçuşlarının bazı Rumlar tarafından engellendiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bunu bizzat yaşayan ve mağdur olan Dubai’de doğup büyüyen Kıbrıslı Türk Gülnaz Nejmi de yaşadıklarını aktardı ve Dubai’ye uçmak için Larnaka Havaalanı’na gittiğinde yaşadığı hüsranı dile getirdi.

Dubai’de ikamet izni olan ve orada aşı yaptıran Nejmi, Emirates Havayolu Şirketi’nin internet sitesinde yayınlamış olduğu gerekli belgeleri temin ettiğini ancak Kuzey Kıbrıs vatandaşı olmanın ambargosunu yaşadığını üzülerek belirtti.

Nejmi, Kuzey’de PCR testini yaptırdığını ancak Emirates’te görevli kişinin PCR testinin Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekçesiyle belgeyi kabul etmediğini anlattı.

“Paramla, pasaportumla, sağlığımla oynadılar. Yaptıkları normal değil, ırkçılıktır!” diyen Nejmi, havayolu şirketinin internet sitesinde yazılı olan tüm belgeleri usulüne göre hazır ettiğini ve diğer havayolu şirketlerinin aynı evrakları kabul ederken, Emirates’in kendisini mağdur ettiğini ifade etti.

Nejmi, bundan bir ay önce aynı şekilde Güney Kıbrıs’tan yine uçuş gerçekleştirdiğini ve böyle bir durumun yaşanmadığını dile getirirken, gündemde yer alan Tatar-Anastasiadis gerginliği ve pasaport meselesinin bu durumu etkilemiş olabileceğine dikkat çekti.

“British Airways ve Wizzair gibi diğer havayolu şirketleri testimizi kabul ederken, Emirates nasıl hükümet yetkilileri tarafından alınan bir karar olduğu açıklamasını yapabilir?” diyerek isyan eden Nejmi, yetkililerin kendisini Güney Kıbrıs’tan PCR testi yaptırması gerektiğini söyleyerek, yardım etmek yerine daha çok engel çıkartmaya çalıştığını ve kötü muamelede bulunduklarını ifade etti.

Yaşadığı bu haksızlığın peşini bırakmayacağını ve bu durumu mahkemeye taşıyacağını kaydeden Nejmi, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Tamamen KKTC vatandaşlarını rezil etmeyi hedef bellediler. Dubai’de bir toplantıma yetişmek zorundaydım. Hem maddi hem de manevi ciddi kaybım oldu. Ben 20 yıllık işimi ırkçılık yüzünden kaybettim.”



