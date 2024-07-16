Kıbrıslı Türkler umutsuz ve güvensiz

CMIRS'in Haziran 2024 anketine göre, Kıbrıslı Türklerin yalnızca yüzde 17.47'si işlerin doğru yönde gittiğine inanırken, yüzde 82.5'i geleceğe dair umutsuz. Yetkililere duyulan güven ise oldukça düşük

Yargı Polis Ombudsman’dır.

Hükümet Cumhurbaşkanlığı Sendikalar’dır.

Güven Puanı

(Eylül 2020) Güven puanı

(Haziran 2022) Eylül 2022

0-5 Aralık 2022

0-5 Mart 2023 Haz 23 Eyl 23 Ara 23 Mar 24 Haz 24 Cumhurbaşkanlığı 3,17 1.93 1.85 2,14 2.25 2.03 1.97 2.10 2.17 2.29 Hükümet 2,50 1.61 1.82 2,02 2.17 1.76 1.77 1.94 2.10 2.27 Meclis 2,46 1.85 1.89 1,97 2.16 1.93 1.85 2.15 2.29 2.46 Siyasi partiler 2,11 1.84 1.97 1,95 1.87 1.83 1.80 2.20 2.36 2.50 Polis 3,31 2.89 2.79 3,17 3.31 3.04 3.38 3.59 3.08 3.35 Yargı 3,36 2.98 2.62 3,04 3.02 3.09 3.28 3.46 3.14 3.43 Finansal kurumlar 2,54 2.15 2.34 2.63 2.44 2.28 2.20 2.26 2.36 2.51 Medya 2,88 2,35 1.97 2.18 1.97 2.48 2.46 2.43 2.59 2.49 Ombudsman 3,98 2,50 2.10 2.34 2.16 2.60 2.32 2.31 2.45 2.55 Sendikalar 3,70 2,34 2.05 2.29 2.11 2.47 2.09 2.24 2.41 2.45

Eyl 20 Haz 22 Eylül 2022 Aralık 2022 Mart 2023 Haz 23 Eyl 23 Ara 23 Mar 24 Haz 24 Cumhurbaşkanlığı 3,10 1,92 1.86 2,18 2.15 1.97 1.94 2.11 2.23 2.34 Hükümet 2,46 1,68 1.82 2,07 2.06 1.75 1.73 1.97 2.10 2.27 Meclis 2,47 1,89 1.92 2,15 2.09 1.94 1.83 2.08 2.24 2.47 Polis 3,11 2,82 2.72 3,10 3.10 3 3.24 3.30 2.93 3.27 Yargı 3,20 2,92 2.62 2,94 2.90 3.08 3.13 3.20 3.05 3.43 Finansal kurumlar 2,37 2,22 2.31 2,59 2.27 2.20 2.17 2.19 2.38 2.51 Medya 2,75 2,35 1.97 2,15 1.92 2.51 2.41 2.34 2.52 2.49 Ombudsman 3,86 2,50 2.07 2,22 2.07 2.60 2.24 2.19 2.34 2.55 Sendikalar 3,62 2,32 2.05 2,26 2.06 2.45 2.03 2.16 2.36 2.45

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Haziran 2024’te 500 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçları, Kıbrıslı Türklerin geleceğe dair umutsuzluk ve güvensizlik içinde olduğunu gösterdi.Ankete göre, toplumun en çok güven duyduğu üç kurum polis, yargı ve ombudsman olurken, en az güven duyulan kurumlar ise hükümet, Cumhurbaşkanlığı ve sendikalar oldu.Katılımcılar arasında sadece yüzde 17.47 oranında bir kesim toplumda işlerin doğru bir yönde gittiğini, ekonomik durumun iki sene içerisinde daha iyiye gideceğini düşünenlerin oranının ise yüzde 12.9.Katılımcılar, Cumhurbaşkanına güvenin yüzde 19.5, hükümete güvenin yüzde 17.5 ve Meclis’e güvenin yüzde 20.2 olduğunu belirtti. Buna göre, her 5 kişiden 4’ünün ülkeyi yönetenlere güvenmediği ortaya konuldu.Ankette ekonomik sorunlar toplumun en önemli sorunu olarak öne çıkmaya devam etti. Kıbrıs Sorunu bu dönemde önem sırasında ilerledi ve 2. sıraya yerleşti. Yeteneksiz/beceriksiz liderler ve yolsuzluk yanında enflasyon ve yüksek yaşam maliyetleri en önemli sorunlar arasında kendilerine yer buldu.foto-mutsuzAnket sonuçları:* Ankete katılanların yüzde 82.5’i ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor.*Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 17.47*Ankete katılanların yüzde 53.61’,i 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını, yüzde 30.32’si ise ayni kalacağını belirtti. Sadece yüzde16.06 oranında bir kesim kendi ekonomik durumunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyor.*Ankete katılanların yüzde 70.76’sı 2 sene içerisinde ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor. Yüzde 16.33’ü ise ayni kalacağı beklentisini dile getirdi. Ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 12.9’dur.*Haziran 2024’te toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.81 oldu.*Ülkenin yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 5. 22 oldu.*Sosyal güven puanı 10 üzerinden 2.97 oldu.*Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıylaEkonomik sorunlar,Kıbrıs SorunuYeteneksiz/beceriksiz siyasi liderlerYolsuzlukEnflasyonYüksek yaşam maaliyetleri’dir.*Toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıylaolmuştur.En az güven duyulan kurumlar ise aşağıdaki gibidir:HükümetCumhurbaşkanlığıSendikalarMeclisMedya’dır.