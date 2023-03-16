İsias Otel’den cansız bedeni çıkarılan Aykut Bulut’un babası, “Kıbrıslı Türkler olmasa bu dosyanın üstü kapanırdı. Onlar sayesinde uluslararası dava boyutuna geldi” dedi ve ekledi: “Bu binada her şey göz göre göre yaşandı. Bu kader değil cinayet”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen İsias Otel’de hayatını kaybeden rehberlerden Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, Cumhuriyet gazetesine konuştu, “Kıbrıslı Türkler olmasa bu dosyanın üstü kapanırdı. Onlar sayesinde uluslararası dava boyutuna geldi. Bu binada her şey göz göre göre yaşandı. Bu kader değil cinayet” dedi.

29 yaşındaki oğlunun cansız bedeninin, depremin dördüncü günü çıkarıldığını söyleyen acılı baba Mehmet Bulut, “Mücadelemizi sürdüreceğiz. Adalet Bakanı çıkıp ‘dosya gizli değil’ diyor. O zaman avukatım neden dosyaya ulaşamıyor? Neyi kimden saklıyorsunuz?” diye sordu.

“SEN KİMSİN LAN”

Adıyaman’da başına gelenleri de anlatan Bulut, çadır istediği için hakarete uğradığını söyleyerek, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın yanına gittim. ‘Sayın başkan, enkaz başında bekleyen aileler için bir çadır ayarlamanız mümkün mü’ dedim. Bana ‘Sen kimsin lan’ dedi. ‘Sayın başkan neden böyle bir üslupla konuşuyorsunuz’ deyince de ‘Sen nereden geliyorsun’ diye sordu. ‘Ürgüp’ deyince ‘Belli, buralı olsan benimle böyle konuşamayacağını bilirdin’ yanıtını verdi” dedi.

“BU OTEL, İMAR AFFI İLE AÇILMIŞ”

“Zor günümüzde devletimiz neredeydi?” diyen acılı baba tepkisini şöyle diye getirdi:

“Beş gün ne çadır gördük ne tek lokma bir şey. Özellikle Kızılay neredeydi? Kızılay aile şirketi olsun, çadır satsın diye değil, yurttaşa yardımcı olsun diye var. Bu otel mühürlenmişken ‘imar affı’ ile açılmış. Belediye başkanından inşaat teknikerine kadar tüm sorumluların ceza alması için başvurumuzu yaptık. Mücadelemizi sürdüreceğiz.”

