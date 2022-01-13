“Kıbrıslı Türkler, Dr. Küçük’ü umut olarak gördü”

Doruk Vakfı’nın hazırladığı Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisi önceki gün açıldı

Doruk Vakfı’nın hazırladığı Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisi önceki gün açıldı.Sergi, 16 Ocak Pazar günü hariç olmak üzere 17 Ocak Pazartesi de dahil öğleden sonra 14.00 ile 18.00 arasında ziyarete açık olacak.Sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ü “bağımsızlık liderimiz” olarak nitelendirdi. Tatar, Kıbrıslı Türklerin, cesareti ve Türkiye’ye olan inancıyla Küçük’ü umut olarak gördüğünü kaydetti.Bir vesileyle yaptığı telefon görüşmesinde, Denktaş’ın kendisine “Ben bu bayrağı Dr. Fazıl Küçük’ten aldım” dediğini aktaran Tatar, bağımsızlık mücadelesinin Dr. Küçük’ün önderliğinde çok değerli insanlarla verildiğini vurguladı.Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç ise ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara yönelik ise bir etüt merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti.Hastunç konuşmasını, Dr. Küçük’ün “Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez” sözlerini hatırlatarak bitirdi.