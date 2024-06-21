Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen toplantılar kapsamında çarşamba günü bir araya gelecek.

Slovakya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı, 10.00-14.00 saatleri arasında ara bölgedeki Ledra Place Otel'de yer alacak.

Toplantının ev sahibi Emekçi Halkın İlerici Partisi’nin (AKEL) önerisi üzerine toplantıda “Kıbrıs sorununda uzun süredir devam eden çıkmazı kırmayı amaçlayan etkin girişimlere duyulan ihtiyaç" konusu ele alınacak. Konu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu tarafından sunulacak.

Toplantıya ilişkin açıklama 12.15 sıralarında yapılacak.