Kıbrıslı Türk pilot Kasapoğlu “THY’de EOKA dövmeli pilotlar mı var?”

CHP’li Öztunç gündeme getirdi, Kıbrıslı Türk pilot Kasapoğlu tepki gösterdi: “THY’de EOKA dövmeli pilotlar mı var?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türk Hava Yolları’nda (THY) 450 yabancı uyruklu pilot çalıştığını ve bunlardan Yunanistan uyruklu olan bir pilotun terör örgütü olan EOKA dövmesi taşıdığı iddiasını Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

Bakanlık ise bu iddiaya cevap vermek yerine Türkiye’deki uçak pilotu sayısını açıkladı. Karaismailoğlu, soruyu “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, ülkemizde toplam 9 bin 3 uçak ve 176 helikopter pilotu bulunmakta olup, bu pilotlardan 3 bin 419'u Türk Hava Yolları’nda görev yapmaktadır” diye yanıtladı.



KIBRISLI TÜRK PİLOT KASAPOĞLU’NDAN TEPKİ… “YAZIKLAR OLSUN”

Kıbrıslı Türk pilot Bekir Kasapoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara tepki gösterdi.

Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak THY’den 15 Temmuz’a kadar açıklama beklediklerini ifade ederek, 20 Temmuz’da THY’nin Lefkoşa ofisine siyah çelenk bırakacaklarını belirtti.

Kıbrıslı Türk pilot Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Nerdesiniz be sahte milliyetçiler satılık kalemler ne yazmazsınız bunları Kıbrıs Türkü ve pilotları bu konuda THY den tatminkâr açıklama bekliyoruz.

Cengiz Topel’in Fehmi Ercan’ın ve binlerce Kıbrıslı Türkün, Rum’un katili EOKA’nın logosu ile propagandasına THY’de İzin varsa ve döğmesi olduğu için kabin memurunu işten çıkarıyorsanız yüzlerce Türk ve Kıbrıslı Türk pilot işsizse, bu pandemi de ekmeğimizi paylaştığımız bu Yunanlı pilotlardan saygı görmek yerine, EOKA logosu görüyorsak 15 Temmuz’a kadar bu konu hakkında açıklama bekliyoruz.

THY’den Kıbrıs Türküne bunu borçlusunuz 20 Temmuz’da gidip "THY Lefkoşa ofisinize hem siyah hem de TMT çelengi bırakacağız" yazıklar olsun hepinize.”