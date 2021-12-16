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“Kıbrıslı Türk gençler göç yolunda”

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CTP Milletvekili Armağan Candan, Kıbrıslı Türk gençlerin yine ve yeniden göç yollarında olduğunu söyledi, “Az kaldı, değiştireceğiz” dedi.

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“Kıbrıslı Türk gençler göç yolunda”
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Candan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
2013- Armağan abi bize devlette iş bul...
2018- Armağan abi bize iş bul, özelde de olur...
2021 Temmuz- Armağan abi bize güneyde iş bulabilin?
2021 Aralık- Armağan abi Londra'da tanıdığın var?
Kıbrıs Türk gençliği yine ve yeniden göç yollarında.
Kıbrıs'ı hapsetmeye çalıştıkları bu çözümsüzlük statükosu ve üstüne gelen basiretsiz, vurdumduymaz hükümet her kesimden insanımızı fakirleştiriyor, tüketiyor...
Az kaldı... Değiştireceğiz...
 
 
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