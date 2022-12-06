Kıbrıslı Rum, Ledra’daki barikatı yıktı geçti

Lefkoşa’daki Ledra Palas kapısına aracıyla giren 34 yaşındaki bir Rum, polisin uyarılarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek Kuzey’e geçti ancak çok geçmeden yakalandı





Lefkoşa’daki Ledra Palas geçiş noktasına aracıyla gidip geçiş yapmak isteyen 34 yaşındaki isminin baş harfleri A.N. olan Kıbrıslı Rum, polisin uyarılarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek Kıbrıs’ın kuzeyine “kanunsuz” giriş yaptı.

Olay sonrası Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile yakalanan söz konusu şahıs, tutuklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, önce Kıbrıs Rum polisinin uyarılarını dinlemeyerek ara bölgeye girdi, ardından da Kıbrıs Türk polisinin uyarılarına kulak asmadan, bariyeri yıkıp geçti.

34 yaşındaki şahsın, bu sabah mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Bilindiği üzere Ledra Palas geçiş noktasından sadece "diplomatik" araçların geçişine izin veriliyor. Sivil araçların geçişi, yasak.



