“Kıbrıslı bir Türk’ü oynamak gurur verici”

Kıbrıs Zafere Doğru’nun oyuncularından Ahmet Kural, Kıbrıslı bir Türk’ü oynamanın gurur verici olduğunu söyledi

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Kıbrıs Zafere Doğru”nun TRT 1 ekranlarından yayınlanan belgeseli için kamera karşısına geçen oyuncular dizinin merak edilen tüm sorularını yanıtladı. Çekimleri ikinci yılında Kıbrıs’ta devam eden dizide başrol oyuncuları; canlandırdıkları karakterleri, kamera arkasında neler yaşadıklarını, Kıbrıs’ın acılarla dolu tarihini ekrana taşırken yaşadıklarını ilk kez dile getirdi.Belgeselde, ada halkı tarafından büyük ilgi gördüklerini söyleyen Serkan Çayoğlu, “Set dışında da oyuncu arkadaşlarımızla bir yere giderken yolda da bizi çok güzel karşılıyorlar. Kıbrıs’ta çekim yaptığımız için çok mutlular” dedi.Kıbrıslı bir Türk’ü oynamanın gurur verici olduğunu söyleyen Ahmet Kural, “Sokağa çıktığınızda burada bir sürü Kemal Dereli görüyorsunuz. Onlarla sohbet ediyorsunuz. O yüzden çok güzel tepkiler alıyoruz” açıklamalarında bulundu.Pelin Karahan ise, bazı teyze ve amcaların sette ara verdiklerinde yanlarına gelip, “Aynılarını çektik. Fazlası var, eksiği yok” dediklerini belirtti.Çekilen her gerçek sahnenin kendisi için öğretici olduğunu söyleyen Tayanç Ayaydın, “Fark ettik ki, bilmediğimiz, es geçtiğimiz o kadar önemli şeyler varmış ki. Tabii ki projeye girmeden evvel tekrar bir araştırmaya girdim ama içinde bulunarak öğrenmek bambaşka bir deneyim” ifadelerini kullandı.Gülper Özdemir, “Bir gecede her şeyinizi kaybediyorsunuz. Mücadeleye devam ediyorlar, kahramanca savaşıyorlar. Gurur verici bir şey” açıklamalarında bulunurken, Devrim Saltoğlu ise, “Bu kadar ağır zulümler olması beni şaşırtıyor” dedi.Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Kıbrıs Zafere Doğru” her cuma saat 20.00’de TRT 1’de ekrana geliyor.Ahmet KuralPelin Karahan