“Kıbrıs’ın Kuzeyinde Nadir Hastalıklara İlişkin Politikalar- Tohum Çalıştayı” düzenleniyor

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı'nın (NGHA) düzenlediği “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Nadir Hastalıklara İlişkin Politikalar - Tohum Çalıştayı” 26 Ocak Perşembe günü saat 08.30 – 17.00 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de yapılacak.
Çalıştay, Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü’nün desteği ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin girişimiyle düzenlenecek.
Kıbrıs Türk toplumunda ilk kez nadir hastalığa sahip bireylerin de katkı koyacağı çalıştayla nadir hastalıklarla ilgili mevcut politikaların gözden geçirilmesine, ihtiyaç olan alanlarda paydaşların katılımıyla yeni politikaların belirlenmesine, politika alanına “tohum ekilmesine” destek olmak hedefleniyor.
Bu amaçla düzenlenecek Tohum Çalıştayı, açılış konuşmaları ile başlayıp, panel oturumuyla devam edecek, ardından katılımcıların uzmanlık ve ilgi alanlarına göre nadir hastalıklarla ilgili ihtiyaç duyulan politika ve eylem planına ışık olabilecek görüşlerini yansıtacakları çalışma masalarına geçilecek.
Tohum Çalıştayına dair detaylı bilginin Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne +90 533 873 3443 veya +90 548 878 3443 numaralı telefonlardan veya [email protected] adresine e-mail göndererek elde edilebileceği kaydedildi.
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