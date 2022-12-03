banner875
banner885
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
19 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
29 0
 
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
9 0
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
13 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
12 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
17 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
10 0
banner878

Kıbrıs’ın incisi sessizliğe büründü

banner476

Tarihi Girne Antik Liman restore edilmek üzere tarihinde ilk kez 6 aylığına kapandı

banner825
Kıbrıs’ın incisi sessizliğe büründü

 
Turizmin başkenti Girne ve kentin sembolü Antik Liman, altı aylığına sessizliğe büründü. ‘Restorasyon Projesi’ kapsamında pazar günü itibarıyla kapanan Antik Liman’ın haziran ayı gibi açılması hedefleniyor.
Tarihi Antik Liman’ın orijinaline uygun yapılması bekleniyor.


Turizmin başkenti, adanın gözbebeği, Kıbrıs’ın incisi gibi birçok nitelemede bulunduğumuz Girne’nin bu müstesna bölgesi yıllardır sürekli sorunları ile gündemdeydi.



Pazar günü itibarı ile işletmeler kapatılırken, eklenti binalar da yıkılmaya başlandı. Uzun süre sessiz kalacak olan Antik Liman, tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kalacak.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.