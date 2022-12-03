Kıbrıs’ın incisi sessizliğe büründü

Tarihi Girne Antik Liman restore edilmek üzere tarihinde ilk kez 6 aylığına kapandı

Turizmin başkenti Girne ve kentin sembolü Antik Liman, altı aylığına sessizliğe büründü. ‘Restorasyon Projesi’ kapsamında pazar günü itibarıyla kapanan Antik Liman’ın haziran ayı gibi açılması hedefleniyor.Tarihi Antik Liman’ın orijinaline uygun yapılması bekleniyor.Turizmin başkenti, adanın gözbebeği, Kıbrıs’ın incisi gibi birçok nitelemede bulunduğumuz Girne’nin bu müstesna bölgesi yıllardır sürekli sorunları ile gündemdeydi.Pazar günü itibarı ile işletmeler kapatılırken, eklenti binalar da yıkılmaya başlandı. Uzun süre sessiz kalacak olan Antik Liman, tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kalacak.