Kıbrıs’ın ilk yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezi açılıyor

Üstel: Yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezi KKTC’de Sağlık Turizmi’nin gelişmesinde itici güç olacak

Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmi alanında uluslararası görünürlüğüne ve gelişimine doğrudan katkıda bulunacak yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezinin Gazi Mağusa’da oluşturulması için yatırım protokolü imzalandı.



Vuni Palace Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve Romatem Sağlık Grubu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu ile Oscar Grup CEO’su İbrahim Bağman’ın imza koyduğu protokolün imza törenine Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak yanı sıra turizm ve sağlık alanından üst düzey yöneticiler katıldı.



ÜSTEL: HÜKÜMETİMİZ SAĞLIK TURİZMİ’NİN GELİŞMESİ İÇİN ÖZEL GAYRET GÖSTERECEK…

İmza töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizminin tedavi olanaklarının yanı sıra, sağlığı koruma ve geliştirme alanlarında da eşsiz fırsatlar sunduğunu söyleyerek, KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne Başkanlık yapacağı bir yıllık dönem içinde hükümetin Sağlık Turizmi’nin gelişmesi için özel gayret göstereceğini söyledi. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan’ın girişimleri ve cesaretlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs’a bu özel dönemde ilk sağlık turizmi yatırımını yapma kararı alan Türkiye’nin saygın ve güvenilir markası Romatem Grup ile KKTC’nin güvenilir ve güçlü kuruluşlarından Oscar Grup’un Kuzey Kıbrıs’ta bu alanın gelişmesinde itici bir güç olacağına işaret eden Başbakan Üstel, bu adımın yurt dışından başka sağlık turizmi yatırımlarının da adaya gelmesinde motivasyon kaynağı olacağına inanç belirtti.



ATAOĞLU: OSCAR VE ROMATEM GRUP YENİ DÖNEMİN ÖNCÜSÜ OLACAK…

KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne (GHTC) üye olduğu ilk günden bu yana Turizm Bakanlığı’nın sürecin içinde yer aldığını ve pek çok aşamasında destek verdiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, GHTC’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönem başkanlığında faaliyete girecek olan yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezinin sağlık turizminde yeni bir dönemi başlatacağını söyledi. Bakanlığın bu yeni dönemde Kuzey Kıbrıs’ta sağlık turizmi yatırımlarının artmasını desteklediğini ve bunun için de çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Ataoğlu, Oscar ve Romatem grupların yapacakları yatırımın bu yeni döneme öncülük edeceğini söyledi.



SAVAŞAN: BAŞKANLIK DÖNEMİMİZİN İLK SOMUT YATIRIMI YAPILDI…

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) KKTC Başkanlık döneminde önceliğinin sağlık turizminin bilimsel gelişimine katkı koymak ve konseyin bütün üyelerine değer katarak üye ülke sayısını artırmak olduğunu dile getiren dönem Başkanı Dr. Ahmet Savaşan da yaptığı konuşmada, 2023-24 döneminde genelde küresel iş birliğinin gelişmesi, özelde ise KKTC’deki sağlık turizmi faaliyetleri ile yatırımlarının artması ve üye ülkelerle karşılıklı iş birliği yapılmasına özel gayret göstereceklerini ifade etti. Alanlarında güvenilir ve güçlü marka gruplar olan Oscar ve Romatem’in KKTC’de Gazi Mağusa’da yapacakları örnek yatırımın GHTC’nin KKTC Başkanlık Dönemindeki ilk somut adım olacağını, bu adımın ise diğer pek çok yatırımın öncüsü olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazılacağını ifade eden Ahmet Savaşan, yatırımların artarak devam etmesi için Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun desteği ile Türkiye ve uluslararası alanda yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi.



SAĞLIK TURİZMİ GELİRLERİ VE İSDİHDAM ARTACAK…

Dr. Ahmet Savaşan konuşmasının sonunda, “Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı, mevkidaşım Dr. Köksal Holoğlu ile örnek iş insanı Hüseyin Oskar’a KKTC’ye inandıkları ve dünyada örnek gösterilecek yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezi yatırımını ülkemize kazandıracakları için içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu yatırım ile ülkemizde sağlık turizmi gelirleri artacak ve bu alandaki istihdam da çoğalacaktır” dedi.



HOLOĞLU: YÜKSEK TEKNOLOJİK ROBOTİK SİSTEMLERE SAHİP MERKEZ 2024’DE AÇILACAK…

Alanında uzman, ilk ve tek fizik tedavi ve rehabilitasyon zincir markası olan ve sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla hastalarına uluslararası standartlarda kaliteli sağlık hizmeti sunan Romatem Sağlık Grubu’nun 20 yıldan bu yana istikrarlı bir büyüme ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar yaptığına işaret eden Grup Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, Oscar Grup ile birlikte Gazi Mağusa’da hayat verecekleri merkezin 2024 yılı başında “otel ve rehabilitasyon” konseptinde yüksek teknolojik robotik sistemlerle ve multidisipliner bir yaklaşımla hizmete gireceğini söyledi.



AVRUPA, ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNDEN İKİ BİN SAĞLIK TURİSTİ AĞIRLANACAK…

Yeni nesil otel ve rehabilitasyon merkezinin nörolojik rehabilitasyondan sportif rehabilitasyona, hidroterapiden ozon tedavisine kadar güncel bütün tedavi seçeneklerini hastalarına sunacağını anlatan Dr. Köksal Holoğlu, Dünya’nın en gelişmiş robotik teknolojileri ile donatılacak Kuzey Kıbrıs’taki merkezde Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 2024 yılında ortalama iki bin sağlık turisti ağırlanacağını söyledi.



ORTAK HEDEF TÜRKİYE VE KKTC’DEKİ SAĞLIK TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK…

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi’nin Dünya sağlık turizmi pazarından Türkiye ile KKTC’nin daha fazla pay alabilmesi için Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi ile ortak çalışmalar yaptığını belirten Dr. Köksal Holoğlu, sağlık turizmi alanında Türkiye’nin başrol oyunculardan biri olmayı başardığını ve sağlık turizmi gelirlerini de her geçen gün artırdığının altını çizerek, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi’nin en önemli hedeflerinden birinin KKTC’nin sağlık turizmi hacminin ve elde ettiği gelirlerin artırılmasına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.



BAĞMAN: KKTC’DE SAĞLI TURİZMİNİN GELİŞMESİ İÇİN MİSYON ÜSTLENDİK…

Oscar Grup CEO’su İbrahim Bağman da imza töreninde yaptığı konuşmada, Oscar Grup’un Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin kuruluşundan bu yana yönetiminde aktif olarak yer aldığını ve Kuzey Kıbrıs’ta sağlık turizminin gelişmesi için yapılan çalışmalara destek verdiğini belirterek, Oscar Grup’un sağlık turizmine yatırım yapma kararı aldığını söyledi. Bağman, Türkiye ile Dünya’nın çeşitli ülkelerinde başarılı işlere imza atan Romatem Sağlık Grubu ile Oscar Grup’un KKTC’de bu alanın gelişmesine katkı koymak için misyon üstlendiğini de sözlerine ekledi.



