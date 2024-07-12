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Kıbrıs’ın güneyinde denizde 3.8 büyüklüğünde deprem

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Meteoroloji Dairesi, bu sabah saatlerinde merkez üssü Kıbrıs’ın güneyinde denizde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Kıbrıs’ın güneyinde denizde 3.8 büyüklüğünde deprem
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Daireden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.34’de, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 87 km uzaklıkta hafif şiddette, aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.8 olan bir deprem kaydedildi.
Yapılan ilk değerlendirmede depremin merkez üssünün 34.33 kuzey ve 32.68 doğu koordinatlarında, yaklaşık 8 km derinliğinde Kıbrıs’ın güneyinde denizde olduğu saptandı.
 
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