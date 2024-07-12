Meteoroloji Dairesi, bu sabah saatlerinde merkez üssü Kıbrıs’ın güneyinde denizde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.34’de, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 87 km uzaklıkta hafif şiddette, aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.8 olan bir deprem kaydedildi.

Yapılan ilk değerlendirmede depremin merkez üssünün 34.33 kuzey ve 32.68 doğu koordinatlarında, yaklaşık 8 km derinliğinde Kıbrıs’ın güneyinde denizde olduğu saptandı.

