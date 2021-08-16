Kıbrıs’ın 54’üncü kelebeği: “Nusaybin Güzeli"

Kıbrıs’ta yeni bir kelebek türü daha görüldü: “Nusaybin Güzeli”. Yeni keşfedilen tür Kıbrıs’ın 54’üncü kelebeği olacak





Kıbrıs’ta yeni bir kelebek türü görüldü. Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, “Nusaybin Güzeli Kelebeği”’ni Kıbrıs’ta ilk kez görüntüledi.

Yeni türle ilgili TAK’a açıklama yapan Hasan Bağlar, bilimsel adı “Papilio demoleus”, İngilizce adı Lime Butterfly (Lemon Butterfly) ve Türkçesi de “Nusaybin Güzeli” olan yeni türün Güney Asya’dan Avustralya’ya kadar uzanan bölgelerde yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü olduğunu söyledi.

Bağlar, Nusaybin Güzeli’nin göç edebilen ve uzun mesafeler uçabilen bir tür olduğundan Kıbrıs’a göç yoluyla geldiği düşündüğünü ifade etti.

Hasan Bağlar, Nusaybin Güzeli türünün kalıcı olup olmadığına bazı araştırmalar ve gözlem süreci sonunda karar verileceğini ve muhtemelen Kıbrıs’ta gözlemlenen kelebek türleri sayısının 54’e yükseleceğini açıkladı.

“UZUN SÜREDİR GÖZLEM YAPIYORUM”

Hasan Bağlar, yeni kelebek türünü keşfiyle ve türün özellikleriyle ilgili şunları anlattı:

“Arkadaşlarımın Nusaybin Güzeli’nin yayılışı ile ilgili yaptıkları araştırma ve yayınladıkları bilimsel çalışmada (2020, Entomologist’s Gazette 72: 137–146) kelebeğin ülkemizde de görülebileceği öngörülmüştü. Ben de uzun süreden beridir kelebeğin Kıbrıs gözlemlerini yapmaktaydım. Kelebeğin Kıbrıs’ta ilk kez görülmesinin ardından konu ile ilgili arkadaşlarımla bir makale hazırlığımız var. Tüm detaylara bu çalışmada yer verilecektir.

Birçok habitata uyum sağlayabilen Nusaybin Güzeli savanlar, nadas alanlar, bahçeler, ormanlık alanlarda, dere ve nehir yataklarında görülebilirler. Şehir merkezleri ve şehir merkezlerine yakın alanlarda uçtuğu da gözlemlenmektedir. Çamur birikintilerini ve çiçekleri sıkça ziyaret ederler, kanatlarını açarak güneşlenmeyi çok sevdikleri bilinmektedir.

Bu kelebeğin Kıbrıs’ta kalıcı olup olmadığı önümüzdeki dönemlerde yapılan arazi çalışmaları ve gözlemler sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda kelebeğin beslenme, yumurtlama ve üreme davranışlarının kayıt edilmesi büyük önem taşımaktadır.”



