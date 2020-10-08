Kıbrıs’ı Türkiye’ye bağlama referandumu ne zaman?

KTOEÖS Başkanı Gökçebel: “Kıbrıs Türk toplumu, Erdoğan’ın bir sonraki hamlesinin ne olduğunu, “Kıbrıs’ı Türkiye’ye bağlama referandumunun” ne zaman yapılacağını merak ediyor”





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin gasp edildiğini savundu.

Türkiye’nin dış politikasını “kör ve kaba” diye niteleyen Gökçebel, Türkiye kamuoyunun ve Kıbrıs Türk toplumunun AKP partinin ve Erdoğan’ın bir sonraki hamlesinin ne olduğunu, “Kıbrıs’ı Türkiye’ye bağlama referandumunun” ne zaman yapılacağını merak ettiğini söyledi.

Gökçebel’in açıklaması şöyle:

“Kıbrıs’ta çözüm için bir adım önde olacağız diyen AKP ve onun işbirlikçi hükümetleri, Kıbrıs Türk Toplumunun iradesini tamamen gasp ederek maceraya sürüklemeye devam ediyor. Kıbrıs’ın hava sahasının kullanılması, Doğu Akdeniz’deki gaz ve petrolde pay hakkı iddiası, Türkiye’nin kara parasının aklandığı üniversiteler, gazinolar, bet ofisleri, şirketlerle, misyonerlik çalışmaları içeren vakıf, dernek, dini okullar, camilerle Kıbrıs’ın kuzeyinin kontrol altına alınması;

Sürekli vatandaş yapılarak demografik yapının bozulması yanında çözülemeyen su, trafik, okul, hastane vs. sorunları için para akıtılıyor propagandası ile Kıbrıs Türk Toplumunun Anadolu halkına “Besleme” olarak görülmesinin sağlanması;

Hitler Almanyasında olduğu gibi uydu hükümetler, bakanlar, milletvekilleri seçtirmek için sürekli Kıbrıs Türk Toplumunun İradesine Müdahale edilmesi;

Beğenilmeyen hükümetlerin sürekli bozdurularak yeniden kurdurulması;

Kıbrıs Türk Toplumunun tüm kritik kurumlarına el konulması, bütün kritik kurumların başına TC bürokratlarının yerleştirilmesi ile

Kıbrıs Türk Toplumunun iradesi gasp edilmiştir. Bu gasp AKP ve Sn. Erdoğan’la birlikte fütursuzca ve kabaca müdahale hakkı olarak görülmektedir. Bu müdahale hakkından öte sahip olanın hakkını kullanması olarak görülmektedir. Kıbrıs Türk Toplumunun yıllardır verdiği varoluş kavgası ile kazandığı konumu ve hukuksal statüsü üzerinden gaz, petrol, münhasır ekonomik bölge ve her türlü hak iddiası ortaya koyan AKP ve liderleri bilmelidir ki asıl olan Kıbrıs Türk toplumudur.

Kıbrıs Türk Toplumu gasp edilmiş iradesi için yıllardır mücadele etmektedir.

Bu durumdan sadece AKP değil, Kıbrıs Cumhuriyetini şu anda yönetenler, burada yaratılan statükoya seyirci kalan ABD, AB ve BM de sorumludur.

Tüm Türkiye kamuoyunun ve Kıbrıs Türk Toplumunun merak ettiği, bu kadar kör ve kaba olan Türkiye dış politikasının bir sonraki hamlesi gasp edilen Kıbrıs Türk Toplumu iradesi ile birlikte Kıbrıs’ta bir oldu bitti referandumu ile Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanması sözde referandumunu AKP ve Sn. Erdoğan’ın ne zaman yapmak istediğidir. Kıbrıs Türk Toplumu iradesi geri verilmeden böyle bir referanduma kimsenin hakkının olmadığını gerçeğini ABD, AB, BM ve tüm dünyadan önce KTOEÖS olarak ortaya şimdiden koyduğumuzu kamuoyuna açıklarız.”

