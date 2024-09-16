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“Kıbrıs Yaban Hayatı” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

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“Kıbrıs Yaban Hayatı” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı
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Neslihan Taylan Tülbentçi ve Eren Aksoylu’nun Kıbrıs’ta yaşam süren kuşlar ve kelebeklerden oluşan “Kıbrıs Yaban Hayatı” konulu ilk fotoğraf sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.
T & T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi, Ercan Havalimanı’nda “giden yolcu” pasaport kontrol sonrasında yolcuların beğenisine sunulurken, fotoğraflar arasında Kıbrıs’ta ilk kez görüntülenen bir kelebeğin de yer aldığı kaydedildi.
 
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