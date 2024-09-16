“Kıbrıs Yaban Hayatı” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

Neslihan Taylan Tülbentçi ve Eren Aksoylu’nun Kıbrıs’ta yaşam süren kuşlar ve kelebeklerden oluşan “Kıbrıs Yaban Hayatı” konulu ilk fotoğraf sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T & T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi, Ercan Havalimanı’nda “giden yolcu” pasaport kontrol sonrasında yolcuların beğenisine sunulurken, fotoğraflar arasında Kıbrıs’ta ilk kez görüntülenen bir kelebeğin de yer aldığı kaydedildi.

