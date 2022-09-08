Kıbrıs Vakıflar İdaresi “1601- 1609 Mahkeme Tutanakları”nı yayımladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresinden verilen bilgiye göre, kitaplar “1601 – 1609 yılları Mahkeme Tutanakları” ismiyle hazırlandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, arşivinde bulunan, Kıbrıs’ın tarihiyle ilgili önemli bilgileri içeren mahkeme tutanaklarını iki cilt halinde yayımladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinden verilen bilgiye göre, kitaplar “1601 – 1609 yılları Mahkeme Tutanakları” ismiyle hazırlandı.

Kitaplarda 1601-1609 yılları arasındaki mahkemeye intikal etmiş davalar, Ada’nın idaresi ile ilgili hükümler, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış söz konusu dönemin yaşamı ile ilgili birçok bilgi bulunuyor.

Kitapların, 2005-2007 yılları arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türk Arşivciler Derneği arasında yapılan çalışmanın ürünü olduğu, çalışmaların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde yürütüldüğü kaydedildi.

Kitaplarda, yerleşim birimleri, köy sayıları, terk edilen ve günümüze kadar gelen köylerin listesi bölgelere ve köylere göre nüfus sayısı; Ada’nın genel nüfusu, yiyecek-içecek ürünleri, tatlı çeşitleri, süt ürünleri, Ada’da görev alanların unvanları, meslek grupları, buğday-arpa üretimi, vergi çeşitleri, Ada’da iskân meselesi, ev ve ev mimarisi, narha tâbi ürünler ve değerleri, Kıbrıs’ta kullanılan para birimleri ve kıymeti gibi pekçok bilgi de bulunuyor.

Kıbrıs’ta kazalara bağlı köylerin ve mahallelerin sayısı ve tahmini nüfusu:

Kıbrıs’ta üretilen veya yetiştirilen yiyecekler:

Sebze çeşitleri:

Kahvaltılık çeşitleri:

Börek çeşitleri:

Süt ve süt ürünleri:

Tatlı çeşitleri:

Tahıl çeşitleri:

İçecek çeşitleri:

Unlu mamul çeşitleri:

Balık çeşitleri:

Kurutulmuş yiyecek çeşitleri:

Yaş meyve çeşitleri:

Turşu çeşitleri:

Yemek ve kebap çeşitleri:

Yağ çeşitleri:

Narha konu olan ürünler:

Tatlandırıcı çeşitleri:

Büyük ve küçük baş hayvan çeşitleri:

Yetiştirilen arpa ve buğday miktarı:

Günlük hayatta kullanılan ev eşyaları ve çeşitleri:

Kişisel kıyafet ve kullanılan eşyalar:

Tespit edilen vakıflar:

Tedavülde bulunan paralar:

Kullanılan lakaplar:

Esnaf grupları ve çeşitleri:

Lefkoşa Mevlevihanesi’nde görev alanlar:

Müzik enstrümanları ve çeşitleri:

Sicil’de geçen görevler ve unvanları:

Genel tespitler:

Mahallelerden toplanan buğday ve arpanın en çok olduğu kaza: Mağusa (514,5 kile),

Mahallelerden toplanamayan buğday ve arpanın en çok olduğu kaza: Gilan (437 kile),

Köy ve mahallelere bağlı hane sayısının en az olduğu kaza: Kukla [866 hane (köyden 866 + mahalleden 0)],

Köy ve mahallelere bağlı hane sayısının en çok olduğu kaza: Mesarya [2.679 hane (köyden 2.679 + mahalleden 0)],

Köy ve mahallelere bağlı toplam nüfus sayısının en az olduğu kaza: Kukla [4.330 kişi (köyden 4.330 + mahalleden 0)],

Köy ve mahallelere bağlı toplam nüfus sayısının en çok olduğu kaza: Mesarya [13.395 kişi (köyden 13.395 + mahalleden 0)],

Genel hükümlerden örnekler: