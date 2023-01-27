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“Kıbrıs TV’den gelen hiçbir davete icabet etmeyeceğim”

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“Kıbrıs TV’den gelen hiçbir davete icabet etmeyeceğim”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Gazetesi'nin manşetiyle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Barçın’nın Paylaşımı şöyle:
“Kıbrıs Gazetesi yönetimi, hatalı tutumlarından geri dönmediği, yayıncılık anlayışlarını toplumsal cinsiyet eşitliğine, insan haklarına ve evrensel gazetecilik değerlerine duyarlı bir noktaya getirmediği müddetçe, Kıbrıs Gazetesi’ni satın almayacağımı ve Kıbrıs TV’den gelen hiçbir davete icabet etmeyeceğimi belirtmek isterim.”
 
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