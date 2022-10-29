“Kıbrıs Türkü’nün her daim yanındayız”

TC Büyükelçisi Başçeri, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya ve KKTC’nin daha da güçlenerek yoluna güvenle devam etmesine katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin BRT’de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Başçeri, geleceğin teminatı, bağımsızlığın sembolü Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Anadolu’dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milletinin dişiyle tırnağıyla, tüm ruhuyla verdiği milli mücadeleyi, kurduğu Cumhuriyetle yeni bir başlangıç haline getirdiğini ve taçlandırdığını belirten Başçeri, “Cumhuriyetimiz yaşadığımız onca badirelere, uğradığımız onca saldırılara rağmen 100. yılının eşiğine gelmiştir” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Başçeri, gelinen noktada, meselenin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümünün, Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinden geçtiğini vurguladı.

Türkiye’nin her geçen gün artan görünürlüğü, etkinliği ve rekabet gücüyle, bugün artık uluslararası alanda ve özellikle bölgesinde görüşlerine başvurulan, önerileri dinlenen, dikkate alınan ve krizlere çözüm üreten bir ülke olduğunu söyleyen Başçeri, şunları kaydetti:

“Ülkemiz, akil ve müşfik diplomasi anlayışıyla, bölgesinde ve ötesinde bir barış, refah ve istikrar kuşağı oluşturmakta, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde daima diyalog ve diplomasiyi ön planda tutmaktadır. Ülkemizin bu yaklaşımının örnekleri, Afganistan’dan Libya’ya, Filistin’den Güney Kafkasya’ya tüm kriz bölgelerinde yaşanmaktadır.

Son olarak, Ukrayna-Rusya savaşında da ülkemiz, kolaylaştırıcı rolüyle tarafları bir araya getirebilmiş, barış umutlarını canlı tutabilmiştir.”

Başçeri, Türkiye’nin, her zaman olduğu gibi, hak ve eşitlik mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya, bu mücadelenin en anlamı eseri KKTC’nin daha da güçlenerek yoluna güvenle devam etmesine katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Büyükelçi Başçeri, Kıbrıs meselesinin çözümü için Türkiye ve KKTC’nin ortaya koydukları yapıcı çabaların bugüne kadar karşılığını bulamadığını söyledi.

Gelinen noktada, meselenin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümünün Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinden geçtiğini belirten Başçeri, KKTC’nin bu yönde ortaya koyduğu iradeye desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

Ali Murat Başçeri, “Gerçekleri görmek isteyen herkesin, adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu bildiği ortadayken, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabulü ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, Doğu Akdeniz’in bu güzel adasındaki kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ve dolayısıyla Doğu Akdeniz’deki istikrarın anahtarı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de de yıllardır dayatılmak istenen maksimalist iddialara, oldubittilere kararlılıkla karşı durmaya birlikte devam edildiğini söyleyen Başçeri, şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklemin barış ve istikrar üretemeyeceğini herkesin kabul etmesi gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son verilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yönünde yaptıkları tarihi çağrı bu politikamızın ana eksenini oluşturmaktadır.

Türkiye, dayatmaları reddederek kendi kaderini çizme cesaretini gösteren, eşitlik temelinde özgür ve onurlu bir yaşam yolunu seçen Kıbrıs Türkü’nün der daim yanında yer alacaktır.

Omuz omuza, gönül gönüle sürdürdüğümüz varlık ve özgürlük mücadelesinde bugüne kadar kat edilen mesafenin temelinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmekte gösterdiği kararlılık ve başarı yatmaktadır.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin, aziz milletinin her bir ferdinin inançla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda, vatan aşkı, egemenlik ve bağımsızlık hasretiyle oluşan en kıymetli hazine olduğunu belirten Başçeri, “Gelecek yıl 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz sayesindedir ki, bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Başçeri, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyeti ilan ederken işaret ettiği gibi ‘Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.’

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere topraklarımızı vatan kılan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

