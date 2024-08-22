"Kıbrıs Türkünü kucaklayan bir proje"

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin inşaatını ziyaret eden Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, "Tüm Kıbrıs Türkünü kucaklayan bu projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldığını sosyal medyadan şöyle paylaştı; Yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık. TOKİ ve KKTC yetkilileriyle yaptığımız incelemelerde iş planıyla uyumlu şekilde çalışmaların hızla ilerlediğini yerinde tespit ettik. KKTC’ye yakışır, çağdaş, teknolojik bakımdan donanımlı ve çevreci bir anlayışla tasarlanmış ve tüm Kıbrıs Türkünü kucaklayan bu projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz.