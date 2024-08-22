banner913
banner932
ABD ve Türkiye'den ortak tatbikat
ABD ve Türkiye'den ortak tatbikat
43 0
"Tepki açıklamaları bittiyse, harekete geçelim"
16 0
 
''Ciddi işlerle uğraşmakta yarar var''
''Ciddi işlerle uğraşmakta yarar var''
16 0
"2025 yılında sağlıkta dev projelere imza atılacak"
16 0
Kaplumbağanın içinden denizlerdeki pislikler çıktı
Kaplumbağanın içinden denizlerdeki pislikler çıktı
23 0
Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza
Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza
20 0
Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
21 0
banner1032

"Kıbrıs Türkünü kucaklayan bir proje"

banner1020

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin inşaatını ziyaret eden Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, "Tüm Kıbrıs Türkünü kucaklayan bu projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi

banner1045
"Kıbrıs Türkünü kucaklayan bir proje"
banner971

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’nin inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldığını sosyal medyadan şöyle paylaştı;

Yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık.

TOKİ ve KKTC yetkilileriyle yaptığımız incelemelerde iş planıyla uyumlu şekilde çalışmaların hızla ilerlediğini yerinde tespit ettik.

KKTC’ye yakışır, çağdaş, teknolojik bakımdan donanımlı ve çevreci bir anlayışla tasarlanmış ve tüm Kıbrıs Türkünü kucaklayan bu projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.