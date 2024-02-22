banner913
banner932
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
21 0
KTSO üyeleri Dubai’de
KTSO üyeleri Dubai’de
16 0
 
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
14 0
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
27 0
Sterlin 40’a dayanıyor
Sterlin 40’a dayanıyor
106 0
"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"
28 0
Sahte diploma alan milletvekili kim?
Sahte diploma alan milletvekili kim?
57 0
banner1012

"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programınnı ilk bölümü BRT’de yayınlandı

banner974
"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programınnı ilk bölümü BRT’de yayınlandı
banner971
Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve bu uğurda canlarını vermiş şehitlerin hatıralarını yad ederek yaşadıkları acıları, kahramanlık hikayelerini paylaşmak için metin yazarlığı ve yönetmenliğini Muharrem Özdemir’in üstlendiği, "Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı, ilk bölümü 21 Şubat’ta BRT’de yayınlandı.

Ayda bir kez yayınlanacak olan “Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor” programının ilk bölümünde Ahmet Asır’ın şehit edilen annesi ve 6 kardeşi anıldı.
Programın çekimleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yanı sıra Polis Okulu öğrencilerinin de katılımıyla BRT stüdyolarında gerçekleştirilmişti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.