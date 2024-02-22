"Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programınnı ilk bölümü BRT’de yayınlandı

Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini konu alan ve bu uğurda canlarını vermiş şehitlerin hatıralarını yad ederek yaşadıkları acıları, kahramanlık hikayelerini paylaşmak için metin yazarlığı ve yönetmenliğini Muharrem Özdemir’in üstlendiği, "Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor" programı, ilk bölümü 21 Şubat’ta BRT’de yayınlandı.

Ayda bir kez yayınlanacak olan “Kıbrıs Türkü Şehitlerini Anıyor” programının ilk bölümünde Ahmet Asır’ın şehit edilen annesi ve 6 kardeşi anıldı.

Programın çekimleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yanı sıra Polis Okulu öğrencilerinin de katılımıyla BRT stüdyolarında gerçekleştirilmişti.