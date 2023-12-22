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“Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

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“Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21-25 Aralık Milli Mücadele Şehitler Haftası dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Cevdet Yılmaz’ın açıklaması şu şekilde:
“Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmek ve Kıbrıs adasının topyekûn işgali için Türklere de ait olan ortak devletin tüm imkanlarını gasp ederek başlattıkları; kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden onlarca Türk'ün şehit edildiği toplu kıyımların 60. yılı...
Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş mücadelesi ile amacına ulaşamamış ve asla ulaşamayacaktır.
Saldırılarda hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, tüm şehitlerimize, bugün aramızda olmayan gazilerimize, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum.
Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir.”
 
 
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