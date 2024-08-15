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"Kıbrıs Türkü, ekonomik refahını istikrarla sağlayacak”

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Başbakan Üstel, "Kıbrıs Türk halkı, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta kararlıdır" dedi

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"Kıbrıs Türkü, ekonomik refahını istikrarla sağlayacak”
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Başbakan Ünal Üstel, “Güvenlik, egemenlik ve özgürlük kavramlarını iyice benimsemiş ve içselleştirmiş Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle, yakın ve orta vadede ekonomik refahını istikrarla sağlamış olacak” dedi.
Barış Harekatı’nın ikinci aşamasıyla, Serdarlı, Gazimağusa, Lefke ve Haspolat’ın, özgürlüğüne kavuştuğunu aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünkü devlet sınırlarının da ebediyete kadar çizildiğini kaydeden Başbakan Ünal Üstel, şunları da ifade etti:
“Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs Türk halkı, özgürlük ve güven içinde geleceğe yürüyüşünün önündeki tüm engelleri aşmakta kararlıdır. Geçmişte kendisine yaşatılan acılardan çıkardığı dersle, güvenlik, egemenlik ve özgürlük kavramlarını iyice benimsemiş ve içselleştirmiş olan Kıbrıs Türkü, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle, yakın ve orta vadede ekonomik refahını, istikrarla sağlamış olacaktır.
Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe ve güvenliğe ulaştırmış tarihi bir adım Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının başarıya ulaşmasını ve 50’nci yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda canlarını veren şehitlerimizi anıyor, gazilerimizle minnet duygularımı paylaşıyorum…”
 
 
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