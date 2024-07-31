“Kıbrıs, Türkiye ve Dünyada Yaşanan Su Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi “Kıbrıs, Türkiye ve Dünyada Yaşanan Su Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenledi. Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un konuşmacı olduğu konferansta su sorununu ele alındı.



Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi konferans salonunda düzenlenen, Gönyeli-Alayköy Belediye personeli ile diğer belediye personellerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un sunumundan ardından Amcaoğlu katılımcılara katılım sertifikası takdim etti.

