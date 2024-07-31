“Kıbrıs, Türkiye ve Dünyada Yaşanan Su Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenlendi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi “Kıbrıs, Türkiye ve Dünyada Yaşanan Su Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenledi. Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un konuşmacı olduğu konferansta su sorununu ele alındı.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gönyeli-Alayköy Belediyesi konferans salonunda düzenlenen, Gönyeli-Alayköy Belediye personeli ile diğer belediye personellerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptı.
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un sunumundan ardından Amcaoğlu katılımcılara katılım sertifikası takdim etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.