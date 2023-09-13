Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı

Avrupa Komisyonu, salı günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumuna Yardım Programı ve yeniden birleşme çabaları çerçevesinde 31,7 milyon avro destek yardımı yapacağını duyurdu.

Bu miktar, Kıbrıslı Türk Halloumi/Hellim üreticilerinin ilgili PDO dosyasında kabul edilmiş standartları yerine getirmeyi, ayrıca Yeşil Hat boyunca ticareti, yerel işletmeleri destekleyecek, iki toplumlu Kayıp Kişiler Komitesinin, Kültürel Miras Teknik Komitesinin desteklenmesinin devamını, iki toplumdan öğrencilere burs sağlayacak tedbirleri kapsıyor.

Kıbrıs Türk toplumuna 2023 Yıllık Faaliyet Programı yoluyla onaylanan bu destek Avrupa Birliği (AB) bütçesinden gelecek. Komisyonun kararına göre, bu fonlar alt yapının yeniden yapılandırılması ve gelişim hedeflerine, sosyal ve ekonomik gelişmenin teşvikine, uzlaşma ve güven yaratıcı tedbirlere, sivil toplumun desteklenmesine, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözümün yürürlüğe girmesiyle hemen uygulanabilir olması amacıyla AB müktesebatıyla ilgili yasal metinlerin hazırlanmasına, bir çözüm olasılığında hükümetin kontrolünde olmayan bölgelerde müktesebatın uygulanması için hazırlıklara yardımcı olacak.

Programda, Menşe Adı (PDO) dosyasında özetlenen standartları Kıbrıslı Türklerin Halloumi/Hellim için 2024’ün sonundan önce yerine getirmesine yardımcı olacak uygun hale getirilmiş önlemler yer alıyor.

PDO’nun kayıt şartlarına göre Kıbrıslı Türk üreticiler, ilgili AB yiyecek güvenliği ve hayvan sağlığı standartlarını yerine getirir getirmez hellimi Yeşil Hat üzerinden satabilecekler.

Ayrıca Avrupa Yeşil Anlaşması önceliklerinin ada genelinde yerine getirilmesi çabaları çizgisinde program enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji inisiyatiflerini ileriye götürecek.

Program bundan başka Yeşil Hat üzerinden ticareti desteklemeye ve ürün güvenliği alanı dahil AB ürün ve üretim standartlarına uyumu sağlamaya devam edecek. Bu amaçla özel deneme ekipmanları hazır bulundurulacak.

Yerel işletmelere uygun hale getirilmiş teknik yardım ve bağışlar sunulacak; mesleki eğitim ve öğretim desteği sağlanacak. Bu gençlerin istihdamını artıracak ve Yeşil Hat genelinde iş hareketliliğini hızlandıracak.

Son olarak program, Kayıp Kişiler Komitesi ve iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne önemli finansman sağlamayı sürdürecek. Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk yüksek öğretim öğrencilerine, iki toplumlu burs programının bir parçası olarak Birleşik Dünya Kolejleri’ne (UWC) birlikte katılmaları için destek verecek.

Sivil toplum kuruluşları da insan haklarını hızlandırmak, vatandaşlığı ve uzlaşmayı aktif hale getirmek için bağış alacaklar.