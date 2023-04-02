Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği başkanı Bekir Beksan Akandere

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin (KTTTB) tek adaylı Genel Kurulu’nda Birlik Başkanı Bekir Beksan Akandere oldu.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Birliğin 2. Genel Kurulu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Genel Kurula Meclis Başkanı Zorlu Töre, Maliye Bakanı Alişan Şan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu katıldı.

Genel Kurul, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve 6 Şubat tarihinde Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde hayatını kaybedenler ve “Şampiyon Meleklerin” anısında bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra divan oluşturuldu ve görevini devreden Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç konuşma yaptı.

-Aytaç

Aytaç konuşmasında, uzun yıllar birlik içerisinde mücadele ettiğini ifade ederek, görevi devrederken duygulu anlar yaşadığını söyledi. Aytaç, toplu taşımacılığın devlet politikasından çıkıp hükümet programına girmesi gerektiğini savunarak, 50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşıma (Denetim) Yasası’nın ivedi şekilde tadilat edilmesi gerektiğini vurguladı ve taşımacılığın bu yasadan dolayı büyük zarar gördüğünü belirtti.

Toplu taşımacılığın geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Aytaç, bir an önce bu konunun irdelenmesini istedi.

Genel Kurulda, konuşmaların ardından uzun yıllar taşımacılık yapan kişilere teşekkür plaketleri verildi. Divan başkanı Avukat Kemal Mut tarafından faaliyet ve mali rapor okundu, organların seçimi sonrasında genel kurul sona erdi.

Tek adaylı gidilen 2’nci Genel Kurul’da Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yeni başkanı Bekir Beksan Akandere oldu.

Yönetim Kuruluna, İbrahim Başar Aytaç, Mehmet Özsezer, Mustafa Dağgül, Engin Malyalı, Memduh Şeker, Mehmet Kurtbaş, Mehmet Özcafer, Hasan Kalkanlı, İbrahim Aslantürk, Erkan Kilim, Hasan Eşan, Kazım Uğursöz, Kemal Çağlaş, Hasan Kalkaner seçilirken, yedek üyeler Ayhan Demirtaş, Osman Güngör, Hüda Nalbantsoy, Sami Yediyıldız olarak belirlendi

